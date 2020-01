Stasera in Tv: cosa vedere sabato 18 gennaio 2020

Su Rai 1 “Meraviglie – La penisola dei tesori”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “La città delle donne”, su Rete 4 “Più forte ragazzi”, su Canale 5 “C’è posta per te”, Su Italia 1 “Sing”, su La7 “Fuga da Alcatraz”, su Tv8 “La scelta di Jessica”, su Nove “Stargate”, su Sky Cinema “Copperman”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Salvate il soldato Ryan”, su Iris “Presunto innocente”, su Rai Movie “Il palazzo del Viceré”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 18 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Meraviglie – La penisola dei tesori, in questa terza puntata troveremo Alberto Angela tra le guglie del Duomo di Milano, simbolo dell’intera città. Passando da ll’intrico di guglie, pinnacoli e statue al maestoso interno con le splendide vetrate faremo un viaggio che parte dalla fine del 1300 ai giorni nostri con un filo caratteristico: il marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. Il viaggio prosegue in Abruzzo, dove è soprattutto la natura a mostrare le sue meraviglie. Alberto Angela viaggia attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta d el Corno Grande. Andremo infine a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici.

Rai 2 – F.B.I., la senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla caccia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira…

Rai 3 – La città delle donne, sceso dal treno ove sta viaggiando con la moglie Elena, deciso a seguire “la signora del treno”, Snaporaz, un uomo maturo, incauto e indifeso, si addentra nei pericolosi meandri del pluridimensionale pianeta-donna. Nel lungo viaggio che segue, il protagonista finisce per trovarsi nel bel mezzo di un albergo ove si sta svolgendo un animato e tumultuoso congresso di femministe.

Rai Movie – Il palazzo del Viceré, nel 1947, dopo 300 anni, il dominio dell’Impero Britannico in India si avvicina alla fine. Il nipote della Regina Vittoria, Lord Mountbatten, con la moglie e la figlia, si trasferisce per sei mesi nel Palazzo del Viceré a Delhi. Il suo delicato compito, come ultimo Viceré, è quello di accompagnare l’India nella transizione verso l’indipendenza.

MEDIASET

Rete 4 – Più forte, ragazzi!, due piloti che lavorano per una compagnia aerea brasiliana aiutano un tizio che imbroglia le compagnie d’assicurazione.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Sing, brillante film d’animazione dove il koala Buster Moon, decide di indire un concorso canoro, per racimolare i soldi necessari a salvare il suo teatro dal fallimento.

Premium Cinema – Salvate il soldato Ryan, 6 giugno 1944, giorno dello sbarco in Normandia. Il capitano John H. Miller sa che niente può aver preparato i suoi ragazzi allo scontro in cui sta per condurli. E, infatti, le difese tedesche cadono dopo una battaglia terribile e sanguinosa. Il giorno seguente, al capitano Miller viene affidata un’altra delicata missione: ritrovare il soldato James Francis Ryan, che si è lanciato con il suo paracadute nei cieli della Francia e potrebbe essere l’unico sopravvissuto di quattro fratelli, tutti morti in combattimento.

Iris – Presunto innocente, thriller tratto dal best-seller di S.Turow. H. Ford indaga sull’omicidio di una sua collega e amante, G. Scacchi, ma ben presto diventera’ lui l’accusato….

ALTRE EMITTENTI

La7 – Fuga da Alcatraz, 1960, il prigioniero Frank Morris, arriva nel carcere di Alcatraz dopo essere fuggito più volte da altri istituti penitenziari statunitensi. Alcatraz gode di solida fama di estrema sicurezza: nessuno infatti è mai riuscito a evadere. Nonostante queste premesse, Morris non ha che un pensiero: scappare. Riuscirà, nell’arco di tre anni, a trovare il modo di fuggire scomparendo per sempre.

Tv8 – La scelta di Jessica, un’attrice di successo si ritrova a Homestead, una cittadina dell’Iowa, per girare un film a tema natalizio. Finirà per innamorarsi di Matt, papà single e gestore di un alberghetto del posto, riscoprendo il vero significato degli affetti e, ovviamente, del Natale.

Nove – Clandestino Spagna, il reporter David Beriain porta alla luce scioccanti rivelazioni sulle più grandi organizzazioni criminali attive in Spagna.

Sky Cinema 1 – Copperman, c’era una volta un bambino molto speciale, dotato di grande fantasia e sensibilità, di nome Anselmo. Abbandonato dal padre alla nascita, Anselmo vive solo con la mamma, ma crede che il suo papà sia una specie di supereroe scomparso per salvare il mondo. Così anche lui si convince di avere dei superpoteri e una volta cresciuto, spinto dall’amore per Titti, la bambina di cui si era innamorato da piccolo, si trasforma in Copperman, l’uomo di rame, che di notte aiuta a ripulire il proprio paese dalle ingiustizie…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

