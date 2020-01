Da Ultimo a Jovanotti: i Rockol Awards 2019

Le votazioni comprendono il giudizio del pubblico e quello della giuria specializzata.

Appena terminata la cerimonia conclusiva dei Rockol Awards 2019, decretati nelle scorse settimane dal pubblico e da una giuria specializzata che hanno indicato i loro album e concerti preferiti del 2019.

Ecco l’elenco completo degli artisti vincitori, sia nelle votazioni del pubblico, sia in quelle della giuria specializzata, nelle quattro categorie: Miglior album di artista/gruppo italiano, Miglior album di artista/gruppo internazionale, Miglior evento live di artista/gruppo italiano, Miglior evento live di artista/gruppo internazionale.

VOTAZIONI DEL PUBBLICO

Miglior album di artista/gruppo italiano: ULTIMO “Colpa delle Favole”

Miglior album di artista/gruppo internazionale: BRUCE SPRINGSTEEN “WESTERN STARS”

Migliore live di artista/gruppo italiano”: VASCO ROSSI

Miglior live di artista/gruppo internazionale: LP

VOTAZIONI DELLA CRITICA

Miglior album di artista/gruppo italiano: VINICIO CAPOSSELA “Ballate per Uomini e Bestie”

Miglior album di artista/gruppo internazionale: BILLIE EILISH “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

Miglior live di artista/gruppo italiano: MANUEL AGNELLI

Miglior live di artista/gruppo internazionale: CURE

Il premio Rockol come Miglior artista dell’anno è stato assegnato a Fulminacci. Ed Sheeran e Jovanotti hanno vinto il BigliettOne D’Oro attribuito da TicketOne per i tour con il maggior numero di biglietti venduti dell’anno, rispettivamente per artista straniero e italiano. Clara Moroni ha vinto il premio speciale NUOVOIMAIE come Musicista dell’anno. Nel corso della serata sono intervenuti anche la Vice Presidente di PMI – Produttori Musicali indipendenti Francesca Trainini e il Direttore Divisione Musica di SIAE Matteo Fedeli.

(nella foto Jovanotti)