Ascolti tv analisi 16 gennaio: Don Matteo stacca Zalone e traina Vespa. Del Debbio insiste coi preti gay

In access I Soliti Ignoti a 7,5 milioni e il 28,1%. In prima serata Terence Hill stavolta è sempre rimasto sotto la linea dei 7 milioni, raggiungendo il 31,9% alle 23.33. I cambi canale a quel punto si sono orientati su Cado dalle Nubi, che ha chiuso al 17,2%. Poi la leadership è andata a Porta a Porta, con Del Debbio e i preti gay al 7% circa di share.

Terence Hill senza rivali, ma in calo. Zalone in replica batte il calcio di Coppa Italia

L’usura inevitabile, l’assestamento della seconda puntata, la concorrenza del calcio. Giovedì scorso la prima puntata della dodicesima stagione di Don Matteo – piena di colpi di scena, con Terence Hill che aveva subito un attentato quasi mortale della guest star della storia, Fabio Rovazzi – aveva riscosso 7 milioni di spettatori ed il 30,6% di share. Ieri il prete della Lux è calato, assestandosi a 6,150 milioni ed il 26,8% di share. La prima puntata aveva chiuso al 36% di share, quella di ieri al 32%. Va registrato però che stavolta sul podio sono saliti due prodotti più forti: sul secondo gradino si è installato Checco Zalone (Cado dalle nubi a 2,555 milioni su Canale 5) e sul terzo la partita di Coppa Italia su Rai2 (Parma-Roma, a 2,2 milioni e l’8,9%). Nella media o maluccio hanno fatto tutte le altre proposte: su Italia1 il film action fantasy Batman vs. Superman, si è fermato a 1,070milioni di spettatori e il 5,1%. Molto male, inoltre ha fatto l’ultima puntata di Serena Dandini su Rai3 (Stati Generali a 867mila e 4,1%), finita nettamente dietro i talk giornalistici e di poco avanti a SkyUno (Masterchef stabile a 821mila spettatori di flusso e 3,5%).

La sfida dei talk: tra diete, scoop, l’Emilia, Sgarbi che si proclama erede di Berlusconi, nomadi e preti gay

Nella sfida dei talk su Rete4 Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio ha intervistato Lucia Borgonzoni e poi ha proposto tra gli ospiti Alessia Morani, Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Maurizio Ferrini, Karima Moual, Mario Adinolfi, Elena Donazzan, la nomade Marsi, Don Bizzotto. Il 7 di novembre del 2019, affrontando il tema dei festini dei preti gay, Del Debbio aveva fatto il botto in seconda serata. Stavolta, con la finestra sui Rom, immancabile, ha insistito con un taglio un po’meno pop sul tema. Così confezionato il programma ha conquistato 1,010 milioni di spettatori ed il 5,5%, facendo più share del film di Italia 1 e distaccando di mezzo punto e 80 mila spettatori circa La7.

Ala seconda puntata del 2020 di Piazzapulita, Corrado Formigli è tornato a chiudere sulle diete (ma c’era Bruno Vespa allertato sul tema su Rai1 e ha fatto il botto), dopo avere offerto un scoop politico da Ferrara, avere dato il solito spazio a Stefano Massini, e avendo avuto tra gli ospiti Anna Ascani, Vittorio Sgarbi, Sabino Cassese, Tito Boeri, Selvaggia Lucarelli, Leonardo Mendolicchio, Alessandro De Angelis. Così tarato il programma ha avuto 938mila spettatori e il 5% di share, in progresso di qualche decimale rispetto alla puntata precedente ed in recupero su Del Debbio.

Dopo Amadeus viaggia forte Terence Hill, quindi al comando il finale di Zalone per pochi minuti e infine Porta a Porta sulle diete

Il grafico che raduna le curve di ascolto, mostra come in access, trainato anche dall’attesa della prima puntata di Don Matteo, sia andato fortissimo Amadeus. I Soliti Ignoti ha ottenuto 7,5 milioni e il 28,1% di share alle 21.26. In prima serata sempre su Rai1 Terence Hill stavolta è sempre rimasto sotto la linea dei 7 milioni, raggiungendo quindi col finale di puntata il 31,9% alle 23.33. I cambi canale a quel punto si sono orientati sul finale di Cado dalle Nubi, che ha raccolto il 17,2% di share alle 23.45, momentaneamente in testa nella graduatoria degli ascolti. Subito dopo però la leadership è tornata all’ammiraglia pubblica, che con la puntata di Porta a Porta dedicata alle diete ha corso abbastanza stabilmente sopra la linea del 15% di share, con Del Debbio e i preti gay al 7% circa di share in quella fase.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e rovescio)