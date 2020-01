Ascolti Tv 16 gennaio tutti i dati: Don Matteo 6,1 milioni, Cado dalle nubi 2,5, Parma-Roma 2,2. Del Debbio precede Formigli

Ascolti tv, dinamiche: picco di Amadeus da 7,5 milioni, poi domina Don Matteo che chiude al 31,9%. In seconda serata in vetta Vespa con le diete

Il contesto: Terence Hill, la Coppa Italia, Serena Dandini, Checco Zalone, Paolo Del Debbio contro Corrado Formigli, un film fantasy action, Mastechef

Programmazione Rai molto agguerrita giovedì 16 gennaio. Don Matteo presidiava Rai1, c’era Parma-Roma di Coppa Italia su Rai2 e andava in onda l’ultima puntata di Stati Generali sulla terza rete. Cologno rispondeva con Cado dalle nubi su Canale 5, Dritto e Rovescio su Rete4 e Batman vs. Superman su Italia1. Su La7 Corrado Formigli si confrontava con Paolo Del Debbio (che intervistava Lucia Borgonzoni) avendo tra gli ospiti Sabino Cassese e Vittorio Sgarbi. Completava la griglia, tra le opzioni alternative forti, Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 821mila spettatori e il 3,5%, ieri eliminati Domenico e Andrea).

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Don Matteo straccia Zalone in replica e Parma-Roma, più staccato Batman vs. Superman



Su Rai Uno la seconda puntata della dodicesima stagione di Don Matteo, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico nel cast, ha riscosso 6,152 milioni di spettatori ed il 26,8% di share. In seconda serata Porta a Porta, con Bruno Vespa alla conduzione e le diete come tema, ha conseguito 1,466 milioni di spettatori e 15,61% di share.

Su Canale 5 la pellicola Cado dalle nubi, con Checco Zalone, Giulia Michelini, Francesca Chillemi, Dino Abbrescia, ha ottenuto 2,555 milioni e l’11,5% dalle 21.44 alle 23.46. Quindi per Tg5 Notte 685mila e 6,57%. Quindi per The 33 475mila e 6,2%.

Su Rai2 per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, Parma-Roma, vinta dai giallorossi per due a zero, 2,196 milioni e 8,9%. Per il Stracult 343mila e 6,54%.

Il film fantasy, Del Debbio e Formigli corrono appaiati con sorpassi e controsorpassi

Su Italia1 per la pellicola fantasy action Batman vs. Superman. Dawn of Justice, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams protagonisti, 1,071 milioni di spettatori e 5,1% di share. Quindi per Ieneyeh 333mila e 4,78%.

Su Rete 4 per Dritto e Rovescio, con Paolo Del Debbio alla conduzione e tra gli ospiti Lucia Borgonzoni, Alessia Morani, Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Maurizio Belpietro, Giuseppe Cruciani, Claudia Fusani, Maurizio Ferrini, Karima Moual, Mario Adinolfi, Elena Donazzan, la nomade Marsi, Don Bizzotto, e poi il dibattito sui preti gay, 1,010 milioni di spettatori e 5,5% di share dalle 21.29 alle 24.51. Quindi per I trasgressori 152mila e 3,34%.

Su La7 per la seconda puntata del 2020 di Piazzapulita, con Corrado Formigli alla conduzione, Stefano Massini presenza fissa, e tra gli ospiti Anna Ascani, Vittorio Sgarbi, Sabino Cassese, Tito Boeri, Selvaggia Lucarelli, Leonardo Mendolicchio, Alessandro De Angelis, 938mila spettatori e 5% di share tra e le 21.19 e le 24.55.

Male l’ultima puntata della Dandini

Su Rai Tre per l’ultima puntata di Stati Generali, con Serena Dandini alla conduzione, tra gli ospiti Valerio Mastandrea, Cristina Capotondi, Emanuela Fanelli, la nazionale di calcio femminile e tra i comici e gli artisti Sabina Guzzanti, Federica Cacciola, Neri Marcorè, Lucia Ocone, Cinzia Leone, Edoardo Ferrario, Germana Pasquero, Natalino Balasso, Tg Lercio, The Pills, 867mila spettatori e 4,1%, dopo la presentazione a 902mila e 3,4%. Quindi per Linea Notte 382mila e 4,87%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3,531 milioni di spettatori e il 21%, L’Eredità ha riscosso 5,4 milioni di spettatori ed il 26,5%. Su Canale 5 Avanti il primo! ha convinto 2,997 milioni di spettatori (18,2%) e poi Avanti un altro! ha avuto 4,136 milioni di spettatori ed il 20,55%. Su Rai3 Tg3 a 2,135 milioni e 11,36%; TgR 2,537 milioni e 11,9%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 1,011 milioni e 4,47%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti oltre 4 punti

Per il Tg1 5,626 milioni di spettatori ed il 23,93%. Su Canale 5 per il Tg5 4,6 milioni e 19,32% di share. Su La7 TGLa7 1,193 milioni di spettatori e 5,03%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus stacca Striscia, con la Coppa Italia la Palombelli più vicina alla Gruber

Su Rai1 I Soliti Ignoti ha conquistato 5,891 milioni di spettatori con il 22,48%. Su Canale 5 Striscia la Notizia è arrivato a 4,422 milioni di spettatori con uno share del 16,83%. Su Rai Due per il Tg2 1,663 milioni e 6,6%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,337 milioni e 5,48%, per Un posto al sole 1,777 milioni e 6,85%. Su Rete4 Stasera Italia con Barbara Palombelli alla conduzione e tra gli ospiti Federico Rampini, Marco Rizzo, Giovanni Toti, Daniele Capezzone, Alessandra Moretti ha ottenuto 1,381 milioni e 5,54% e 1,213 milioni e 4,6%. Su La7 per Otto e mezzo, con Paola De Micheli, Franco Bechis e Marianna Aprile ospiti di Lilli Gruber, 1,526 milioni e 5,93%.

(In apertura Don Matteo ieri su Rai1)