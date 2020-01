Oggi in edicola: la Tv perde il 5% di pubblicità a novembre, crolla Mediaset

Tv: -5,1%. Mediaset -8,3%, Rai -2%, Sky stabile, Discovery +0,3%, La7 +1,8%

Italia Oggi, pagina 16.

Novembre non è stato positivo per la raccolta pubblicitaria delle emittenti televisive italiane, tutte in terreno negativo tranne Sky, Discovery. Nel complesso il settore ha chiuso il mese a -4,3% rispetto al novembre del 2018, mentre il progressivo degli 11 mesi si è attestato a 3,26 miliardi di euro, in calo del 5,1%.

Simili le performance di Rai e Mediaset nel singolo mese: -5,8% la prima e -6% la seconda. Anche la raccolta di La7 si trova in quest’area a -6,6%. Come detto, le cose sono andate meglio per Sky, che è in progresso dell’1% e per Discovery, a +1,3%. Passando invece ai dati complessivi, gennaio-novembre 2019, la Rai aumenta il gap con lo stesso periodo del 2018 passando da -1,5% a -2% per un totale di 650 milioni di euro.

Mediaset è in calo dell’8,3% per un totale di 1,8 miliardi contro gli oltre 1,96 miliardi dei primi 11 mesi del 2018. La7, per contro, ha aumentato il fatturato dell’1,8% arrivando a 152,7 milioni.

(Nell’immagine i loghi delle reti tv)