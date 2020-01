Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 17 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 17 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Il cantante Mascherato, programma televisivo che prevede la partecipazione di 8 celebrità che si esibiscono in performance canore, in forma anoni ma, nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria form ata da 4 elementi , il televoto del pubblico e quello sui social.

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – Aspirante vedovo, il giovane Alberto Nardi è un imprenditore a cui è riuscito solo un buon colpo: sposare la ricca industriale Susanna. Ma la pazienza della moglie sembra essere arrivata al limite.

Rai Movie – The Reach, ben lavora come tracker nel deserto del Mojave e viene ingaggiato da un ricco uomo d’affari come guida per una caccia al muflone. Ma un terribile incidente fa si che Ben sia lo scomodo testimone di un omicidio. Ispirato al romanzo di Robb White “Deathwatch”.

MEDIASET

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conduce il prime time di Grande Fratello Vip, giunto alla quarta edizione. Emozioni e divertimento coi concorrenti vip all’interno della famosa casa di Cinecittà.

Italia 1 – Io sono vendetta, con John Travolta. Dopo l’assassinio della moglie, un uomo decide di farsi giustizia da solo. Ma il suo passato oscuro torna a galla.

Premium Cinema – Uno di famiglia, Luca, precario, è un ex attore che fa l’insegnante di dizione, ma a stento riesce a farsi pagare dai suoi studenti, tra cui Mario Serranò. Un giorno Luca diventa suo malgrado un eroe. Infatti salva la vita a Mario, che rischia di essere investito da un’automobile, sotto gli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Improvvisamente Luca si ritrova protetto da una sfilza di Padrini. E’ sì perché Angela appartiene ad una Famiglia di ‘ndranghetisti che gestisce le redini della Capitale.

Iris – Mr. Crocodile Dundee, Dundee libera la sua donna e fugge con lei in Australia, dove sistemera’ una volta per tutte i malviventi, che l’hanno inseguito fin là.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione.

Tv8 – MascterChef Italia, lo chef Giorgio Locatelli si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori cuochi amatoriali presentano il loro piatto per poter entrare nella cucina di Masterchef.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The New pope, Pio XIII è in coma e Voiello trama per far eleggere un nuovo Papa, ma la situazione sembra sfuggirgli di mano.

Fox – Quantico, l’incontro tra Shelby e una persona proveniente dal suo passato ha delle conseguenze drammatiche: il team deve cercare di impedire che le cose volgano al peggio.

(Nella foto Il cantante mascherato)