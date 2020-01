Su Sky Arte lunedì “Fantastic Mr. Fellini”, un’esclusiva intervista a Wes Anderson sul grande regista

Stimolato da Francesco Zippel, documentarista e suo collaboratore, in Fantastic Mr Fellini Anderson ha ripercorso alcuni temi a lui cari

Il 20 gennaio del 1920, nasceva a Rimini il grande Federico Fellini. Regista, sceneggiatore e fumettista italiano che ha segnato la storia del cinema italiano. In occasione del centenario della sua nascita Sky Arte e in streaming NOW TV gli rende omaggio, lunedì 20 gennaio alle ore 21.15, con un ritratto da un punto di vista inedito: quello del regista americano Wes Anderson, alla prima approfondita intervista al di fuori della promozione dei suoi film.

Fantastic Mr. Fellini

Stimolato da Francesco Zippel, documentarista e suo collaboratore in Castello Cavalcanti e The Grand Budapest Hotel, in Fantastic Mr Fellini Anderson ha ripercorso alcuni temi a lui cari e, al tempo stesso, vicini alla poetica di Fellini. Pensieri e ricordi del maestro romagnolo, narrati da una voce d’eccezione, quella di Stefano Accorsi, accompagnati da una colonna sonora originale, composta da Rodrigo D’Erasmo, sono per Anderson lo spunto per lasciare fluire le sue riflessioni e per incrociarle con la propria personale esperienza artistica.

Anderson e Fellini

Un dialogo volto a mostrare le similitudini tra i due e gli insegnamenti che Anderson ha tratto vedendo i film di Fellini. Federico Fellini. Wes Anderson, così lontani, così vicini. Due artisti appartenenti a due momenti storici profondamente diversi ma accomunati da un approccio al cinema simile, inventivo e onirico al tempo stesso, in cui il colore, i dettagli e i volti la fanno da padroni. Un modo di lavorare talmente peculiare che è valso a entrambi l’inclusione nei dizionari: felliniano e andersoniano sono ormai due espressioni tanto diffuse quanto caratterizzanti un modo molto riconoscibile d’essere artisti e di fare cinema. La struttura di questo omaggio d’autore al regista riminese è articolata intorno ad alcuni capitoli che rappresentano un ideale alfabeto felliniano condiviso e che permettono a Fellini e a Anderson di dialogare intorno a temi capaci di suggerire le similitudini tra di loro e a Anderson di raccontarsi come regista.

Il resto della programmazione Sky su Fellini

Inoltre, anche Sky Cinema Due, lo stesso giorno, dalle 19.00 proporrà una programmazione speciale interamente dedicata al maestro: si inizia con il film collettivo suddiviso in 3 episodi liberamente ispirati a racconti di Edgar Allan Poe, Tre passi nel delirio (ore 19.00) diretto da Fellini, Louis Malle e Roger Vadim; alle 21.15 Il casanova di Federico Fellini con Donald Sutherland, per cui Fellini ottenne la candidatura agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale; e Fellini – Satyricon (ore 23.45) per cui ottenne invece la nomination agli Oscar per la migliore regia nel 1971.

I titoli sono disponibili on demand su Sky nella collezione Fellini 100, insieme ad altri film diretti dal celebre regista: La dolce vita, Otto e mezzo, Giulietta degli spiriti, I vitelloni, Boccaccio ’70 e Lo sceicco bianco.

La Redazione

(nella foto il casanova di Federico Fellini)