Ascolti tv 15 gennaio digital e pay: IGT 1,6 milioni e 7%. His Dark Materials è un cult, Papi ancora boom senza gli Ignoti

Su SkyCinemaUno 10 giorni senza mamma ha avuto 88mila spettatori e lo 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata questo il podio: Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,366 milioni e 5,9%. Su Nove Sei giorni sette notti 682mila e 2,8% di share. Su Rai Movie Il Segreto a 510mila e 2%.

Altre opzioni: Calciomercato l’Originale su Sky ha ottenuto 124mila spettatori e lo 0,7%. Su Sky Atlantic bene l’adattamento audiovisivo della trilogia letteraria di Philip Pullman.

Giornata interessante quella del 15 gennaio 2020, con le ammiraglie generaliste a concentrare tanta attenzione – con la Coppa Italia ed il Grande Fratello Vip – ma con offerte destinate anche ad un pubblico diverso. In prima serata su SkyCinemaUno 10 giorni senza mamma ha avuto 84mila spettatori e lo 0,3%. Su Sky Atlantic His Dark Materials – l’adattamento audiovisivo dell’omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman con James McAvoy e Ruth Wilson nel cast, realizzata da Bbc e Hbo – ha riscosso 68mila spettatori con lo 0,3%.

Per gli sportivi, inoltre, ha funzionato da catalizzatore notturno la puntata di Calciomercato l’Originale: su Sky ha ottenuto 124mila spettatori e lo 0,7%.

Del resto ieri esordiva la nuova edizione di Italia’s Got Talent, che ha finito per aggregare molta attenzione alternativa: su Tv8 la prima puntata ha avuto 1,366 milioni di spettatori ed il 5,9% di share; lo stesso show su SkyUno ha raccolto 245mila spettatori di flusso e l’1%, per un totale complessivo di oltre 1,6 milioni di spettatori ed il 7% circa di share. Il talent di Tv8 quest’anno è condotto da Lodovica Comello con in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini ed è traslocato dalla serata del venerdì a quella del mercoledì.

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Tv8 batte Nove

Su Tv8 Italia’s Got Talent 1,366 milioni e 5,9%. Su Nove Sei giorni sette notti 682mila e 2,8% di share. Su Rai Movie Il Segreto a 510mila e 2%. Su Rai Premium Di mamma ce ne è una sola ha raccolto 416mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Snitch l’infiltrato a 382mila e 1,6%. Su La5 La musica nel cuore 374mila e 1,6%. Su Iris Alexander a 366mila e 1,9%. Su Real Time Vite al limite 269mila e 1,1%. Su Top Crime Forever 225mila e 0,9%. Su 20 Shooter 132mila e 0,5%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 184mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time Amici a 231mila spettatori e l’1,6%.

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 556mila spettatori con il 2,5%.

In access. Papi va fortissimo (col calcio su Rai1

Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 799mila spettatori con il 3,1%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 396mila spettatori con l’1,5%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Italia’s Got Talent)