Leotta in cerca di conferme, Novello di popolarità. Tiziano Ferro realizza un sogno. Fiorello ancora in dubbio. A ciascuno il proprio Festival.

Nel ricco cast femminile del festival, ciascuna avrà un proprio ruolo e un proprio scopo. Tiziano Ferro canterà ogni sera. Fiorello? Libero di scegliere

Ognuno avrà il suo Festival. Le dieci signore di Amadeus saliranno sul palco dell’Ariston chi per parlare della violenza sulle donne (Rula Jebreal), chi per ballare e cantare (Diletta Leotta), chi per farsi conoscere (Francesca Sofia Novello), chi per mostrare un altro lato della professione giornalistica (Emma D’Aquino e Laura Chimenti), chi per divertirsi (Antonella Clerici), chi per raccontare la sua storia cominciata negli anni ’80 (Sabrina Salerno).

Poi ci sono i due uomini, Tiziano Ferro e Fiorello. E anche per loro il Festival avrà una propria declinazione. Ferro canterà ogni sera, duetterà con gli ospiti, il giovedì sera con Massimo Ranieri. Fiorello invece farà quel che vorrà. In hotel ha la stanza di fronte a quella dell’amico , conduttore e direttore artistico Amadeus. Segno inconfondibile della loro unione. Poi si vedrà. Se vorrà andare all’Ariston, a che ora, per quanto tempo sarà lui a deciderlo. Senza fare troppi programmi. D’altronde ne ha facoltà fin dal principio.

Poi ci sarà Amadeus, il “mister” come lo ha definito la Leotta, colui che dovrà portare a casa il suo sogno e trasformarlo in una realtà che faccia ascolti e abbia successo. E i 24 big in gara, che si giocheranno il loro posto in classifica, come d’altronde faranno le otto Nuove Proposte.

E inattesa che il sipario si alzi sul festival, il prossimo 4 febbraio, la Leotta, la Novello, Tiziano Ferro e Fiorello raccontano in questo video di TvZoom i loro sogni, le speranze, le paure di un Festival, non ancora cominciato, ma che per ciascuno di loro ha già lasciato il segno.

GUARDA IL VIDEO



Tiziana Leone

(Nella foto il cast femminile di Sanremo con Amadeus)