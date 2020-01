Oggi in edicola: la Rai punta a raccogliere più di 31 milioni di euro con Sanremo

Il Sole 24 Ore, pagina 14, di Andrea Biondi e Francesco Prisco.

La cifra è tonda: 70. Tanti sono gli anni trascorsi dall’epopea di Grazie dei fiori, mito di fondazione del Festival di Sanremo. Per la 70esima edizione della kermesse, in programma dal 4 all’8 febbraio, l’obbiettivo della Rai è naturalmente ambizioso: superare i 31 milioni di ricavi pubblicitari dell’anno scorso. Per farlo ci si affida al nuovo direttore artistico Amadeus che in conferenza stampa annuncia, come ospiti, un bel po’ di amici illustri – da Fiorello a Roberto Benigni, passando per Tiziano Ferro – e promette «l’imprevedibilità come chiave». Non prima di aver ringraziato Teresa De Santis, direttore uscente di Rai1, a suo giudizio «la persona che assieme all’ad e al presidente di Rai Pubblicità Antonio Marano mi ha chiamato e voluto alla guida del Festival».

Ed è proprio Marano a fissare gli obiettivi di questa edizione che, tra le altre cose, si avvarrà della presenza di Georgina, moglie di Cristiano Ronaldo, e della giornalista di origine palestinese Rula Jebreal. Il festival – con Tim sponsor unico, che lo scorso anno è costato 18 milioni e che, secondo i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi, ha incollato alle Tv quasi 10 milioni di spettatori di media con un 50% di share – quest’anno «punta a superare i 31 milioni di raccolta del 2019, investendo con forza sulla “brand integration”», sottolinea Marano al Sole 24 Ore. Una novità è il palco di piazza Colombo che permetterà ad alcune esibizioni di trasferirsi in esterna. «Con l’amministratore delegato di Rai Pubblicità, Gian Paolo Tagliavia, abbiamo deciso di puntare con decisione sul tema della brand integration, nella consapevolezza che ci sia un valore maggiore rispetto alla semplice inserzione commerciale».

(Nella foto la conferenza stampa di Sanremo 2020)