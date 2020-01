Ascolti tv 13 gennaio digital e pay: Il BarLume brinda alla prima. Parma e Bonan in luce

Su Sky Donne con le palle, ha conseguito 500mila spettatori complessivi. Su Fox Emergence 97mila e 0,4%. Su Fox Crime Ncis 16 a 96mila e 0,4%. Tra le native digitali free in prima serata: Su Tv8 Rocky a quota 532mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 L’Ora Nera 526mila e 2%. Su Nove Little Big Italy a 494mila spettatori e 1,9%.

Ascolti Serie A: su Sky l’ultimo posticipo del girone d’andata, Parma-Lecce, 332mila spettatori e l’1,3%.

Un BarLume di attenzione alla produzione

Produzione originale, cinema e calcio in evidenza tra le opzioni alternative alle generaliste nella serata tv del 13 gennaio. Su SkyCinema Uno, SkyComedy e sull’on demand la prima tv de I Delitti del Barlume-Donne con le palle, ha conseguito 500mila spettatori complessivi; su SkyCinema Uno e SkyComedy il prodotto con Filippo Timi, Stefano Fresi, Lucia Mascino, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi e Alessandro Benvenuti ha avuto 345mila spettatori e l’1,4% di share; sul solo Sky Cinema Uno 292mila spettatori e l’1,1%. In tema serie, invece, su Fox Emergence ha totalizzato 97mila spettatori e lo 0,4%; e su Fox Crime Ncis 16 ha raccolto 96mila spettatori e lo 0,4%.

D’Aversa contro Liverani; e poi L’Originale in evidenza

Il posticipo di Serie A su Sky, Parma-Lecce vinto in casa dai crociati per due a zero, ha riscosso 332mila spettatori e l’1,3%. Inoltre su Sky Calciomercato l’Originale ha conseguito con la prima emissione 179mila spettatori e 1%.

Tra le digital free vince il cult con Sylvester Stallone

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Tv8 Rocky a quota 532mila spettatori con il 2,3%. Su Rai4 L’Ora Nera 526mila e 2%. Su Nove Little Big Italy a 494mila spettatori e 1,9%. Su La5 Rosamunde Pilcher 369mila spettatori con l’1,5%. Su Real Time Vite al limite a 353mila e 1,4%. Su Iris The American a 350mila e 1,4%. Su RaiMovie Sweetwater a 271mila e 1%. Su 20 Insurgent a 205mila spettatori e 0,8%. Su Rai Premium Velvet Collection a 138mila spettatori e 0,6%. Su La7d Josephine Ange Gardien a 111mila spettatori e 0,5%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 685mila spettatori con 2,6% con Martina Stella guest star. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 333mila spettatori con l’1,2%.

In preserale si cucina

Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 505mila spettatori e 2,2%.

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina a 211mila spettatori e 1,6%; su Real Time Amici di Maria De Filippi a 275mila spettatori e 1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento de I Delitti del BarLume Donne con le palle)