Ascolti tv analisi 13 gennaio: Riondino batte De Sica, Iacona straccia Porro evocando l’Attacco al Papa

In accesss I Soliti Ignoti a 7,6 milioni circa ed il 27,5% alle 21.30. Subito dopo Striscia termina toccando 6 milioni, ma poi domina la scena La guerra è finita. La fiction Palomar fa 5,5 milioni in apertura e nel finale raggiunge il 26% circa, incamerando anche un po’ di zapping dal film di Canale 5.

Ascolti seconda serata: vince Gran Varietà su Rai1 con il 10,29%, ma con un ottimo rendimento di Tiki Taka su Italia 1

Fatti realmente accaduti e il libro Viaggio verso la terra promessa come fonti di ispirazione, la regia esperta di Michele Soavi, la produzione della Palomar, la recitazione ispirata di Michele Riondino e Isabella Ragonese, il tema forte. Ha vinto facile la serata tv del lunedì il 13 gennaio il primo appuntamento con la fiction La Guerra è finita, che ieri ha conquistato 4,777 milioni di spettatori ed il 21%. La curva di Auditel, inoltre, con gli ascolti a 5 milioni fino alle 23.00 e lo share in salita dal 20% al 26% del finale di puntata, alle 23.40, racconta di una platea che dovrebbe essere stata convinta e fidelizzata. La concorrenza giocava del resto su un tasto completamente diverso: su Canale 5 la prima tv del film Poveri ma ricchissimi, interpretato da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, ha conquistato un risultato più che dignitoso, 3,032 milioni di spettatori e il 13,3% di share, ma è sempre rimasta lontana. La curva, in questo caso, dice di una partenza al 15% con 4 milioni di spettatori fino alle 22.00, e poi segnala una progressiva e costante disaffezione dal titolo leggero, prima che però ci fosse comunque un ritorno alla base di qualcuno, per guardare la parte finale della pellicola, arrivata al 14,8% di share alle 23.30 circa.

Statham, precede Iacona, che racconta l’attacco in corso a Bergoglio

Dietro i primi due prodotti ha fatto corsa solitaria il film action di Italia 1, Mechanic: resurrection, sopra la media di rete con oltre 2 milioni di spettatori e l’8,2% di share. Jason Statham ha quindi battuto il rientrante Riccardo Iacona, che però ha fatto molto bene con una puntata difficile, e che non si poteva certo considerare il concorrente diretto del film action. Iacona ha comunque distanziato nettamente gli episodi freschi del telefilm di Rai2 (911 a 1,177 mln e 5,2%). Il programma d’inchieste ‘fredde’ di Rai3, inoltre, ha fatto molto meglio del concorrente tematico più diretto. Presa Diretta-Attacco al Papa, avendo come mono tema il pontificato di Papa Francesco ha ottenuto 1,687 milioni di spettatori e 6,9% dopo la presentazione a 1,2 milioni e 4,38%. Dall’altra parte della barricata virtuale, su Rete4, affrontando con una moltitudine di ospiti una ampio spettro di temi d’attualità più friabile, la prima puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione, ha conquistato 931mila spettatori e il 5% di share. In coda, infine, si è collocata su La7 Licia Colò. Il docuformat Eden-Un Pianeta da salvare, ha riscosso 604mila spettatori e 2,91%.

La curva di ieri: Amadeus domina incontrastato fino alle 21.30, poi dopo l’interregno momentaneo di Striscia il comando passa a Riondino e Ragonese e quindi a Maurizio Costanzo.

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in accesss I Soliti Ignoti faccia un picco da 7,6 milioni circa ed il 27,5% di share alle 21.30 circa. Subito dopo il tg satirico di Canale 5 termina toccando 6 milioni, quindi in prima serata domina la scena La guerra è finita. La fiction Palomar, dopo un picco di 5,5 milioni in apertura, è rimasta sulla linea dei 5 milioni fino alle 22.30 circa, e nel finale ha raggiunto il 26% circa, incamerando anche un po’ di zapping dal film di Canale 5 appena conclusosi. In seconda serata ha vinto facile Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, che ha conseguito 918mila e 10,29%, ma con un ottimo rendimento di Tiki Taka su Italia 1.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Presa Diretta)