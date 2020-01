Ascolti Tv 13 gennaio tutti i dati: La guerra è finita 4,7 milioni, Poveri ma ricchissimi 3, Mechanic Resurrection 2, Presa Diretta 1,6

Ascolti tv, dinamiche: la fiction con Riondino e Ragonese rimane sopra il 20% e supera il 25% nel finale. Il film di Canale 5 naviga sotto il 15%

Il contesto: una fiction impegnata, una commedia leggerissima, Jason Statham, gli episodi freschi di 911, Porro, Iacona e Colò.

Era un lunedì televisivo di piena e allargata competizione quello del 13 gennaio, con una partita a basso appeal (Parma-Lecce) su Sky (332mila spettatori e 1,3%) che chiudeva il girone di andata del 2020 della Serie A. In prima serata su Rai1 c’era la prima puntata della fiction La Guerra è finita e Canale 5 schierava la prima tv della commedia Poveri ma ricchissimi. Viale Mazzini, inoltre, lanciava i nuovi episodi di 911 su Rai2 e la stagione invernale di Presa Diretta sulla terza rete. Gli altri? Su Italia1 andava in onda il film action Mechanic: Resurrection, su Rete4 c’era la prima puntata del 2020 di Quarta Repubblica, su La7 la seconda puntata della nuova stagione di Eden- Un paradiso da salvare con Licia Colò alla conduzione. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria: La Guerra è finita parte bene, si difendono la commedia in prima tv su Canale 5 e l’action di Italia1

Su Rai1 la fiction La Guerra è finita, con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Carmine Buschini, ha conquistato 4,777 milioni di spettatori ed il 21%. In seconda serata Gran Varietà, con alla conduzione Maurizio Costanzo e Lisa Marzoli, ha conseguito 918mila e 10,29%.

Su Canale 5 per la prima tv del film Poveri ma ricchissimi, interpretato da Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, 3,032 milioni di spettatori e il 13,3% di share. Quindi per La prima cosa bella 357mila e 6,58%.

Su Italia 1 il film action Mechanic: Resurrection, con Jason Staham e Jessica Alba, 2,032 milioni e 8,2% di share; per Tiki Taka 974mila e 6% e 622mila e 8,5%.

Va forte Iacona col focus sui nemici e i problemi di Papa Francesco

Su Rai Tre, la prima puntata del 2020 di Presa Diretta, con Riccardo Iacona al coordinamento delle inchieste (mono tema dell’approfondimento il pontificato di Papa Francesco), ha ottenuto 1,687 milioni di spettatori e 6,9% dopo la presentazione a 1,2 milioni e 4,38%. Quindi per Commissari sulle tracce del male 733mila e 4,22% e 864mila e 6,37%. Quindi per Linea Notte e 480mila e 6,42%.

Il telefilm di Rai2 batte Porro

Su Rai2 per il telefilm 911, 1,177 milioni di spettatori e 5,2% per la media degli episodi trasmessi. Quindi per Povera Patria con Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli, Aldo Cazzullo, Lorenzo Fioramenti, Sebastiano Messina, Vittorio Feltri, 240mila e 2,94%.

Su Rete 4 per la prima puntata del 2020 del talk politico Quarta Repubblica, con Nicola Porro alla conduzione e tra gli ospiti Francesco Boccia, Lucia Borgonzoni, Massimiliano Salini, Vittorio Sgarbi, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Vittorio Feltri, Stefano Cappellini, Luca Telese, Pietrangelo Buttafuoco, Daniele Capezzone, Maria Giovanna Maglie, Pancho Pardi, Greta Scarano, Nicola Molteni, Paolo Cento, Stefano Zecchi, Federico Rampini, Patrizia De Luise, Alessia Morani, 931mila spettatori e 5% di share. Quindi per Pensa in grande 239mila e 4,58%.

Colò sfiora il 3%

Su La7 per il secondo capitolo della seconda stagione del docuformat Eden-Un Pianeta da salvare, con Licia Colò alla guida, 604mila spettatori e 2,91%. Quindi per TgLa7 Notte, 206mila e 2,54%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna batte Bonolis



Su Rai 1 per L’Eredità a 3,878 milioni e 22,37% e poi 5,642 milioni ed il 26,65%; su Canale 5 per Avanti il primo! 2,679 milioni e 15,91% e per Avanti un altro! 4,138 milioni e 20%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 913mila e 3,92%. Su Rai3 Tg3 a 2,283 milioni e 11,88%; TgR 2,829 milioni e 12,83%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 oltre 1 milione avanti

Per il Tg1 5,763 milioni di spettatori ed il 23,84%. Su Canale 5 per il Tg5 4,748 milioni e 19,38% di share. Su La7 TGLa7 1,268 milioni di spettatori e 5,2%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus a 6 milioni. Gruber stacca Stasera Italia e Tg2 Post



Su Rai1 per I Soliti Ignoti 6,093 milioni e 22,42%. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 5,271 milioni e 19,38% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,484 milioni e 5,65%; per il Tg2Post, con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Gianfilippo Micillo, Francesco Petretti e Valentina Mella, 1,019 milioni e 3,72%; su Rai3 per Nuovi eroi 1,261 milioni e 5%, per Un posto al sole 1,765 milioni e 6,54%. Su Rete 4 per Stasera Italia, con Barbara Palombelli alla conduzione e Sebastiano Barisone, Carlo Calenda e Nicola Porro tra gli ospiti, 1,4 milioni spettatori e 5,5% di share e 1,145 milioni e 4,2%. Su La7 per Otto e mezzo, con Lilli Gruber alla conduzione e Antonio Padellaro, Maurizio Belpietro e Massimiliano Fuksas tra gli ospiti, 1,613 milioni e 5,95%.

Emanuele Bruno

(In apertura La guerra è finita ieri su Rai1)