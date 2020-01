Oggi in edicola: Salvo cacciato dal Grande Fratello Vip per sessismo

La nostra rassegna stampa della mattina, con gli estratti degli articoli più interessanti: primo eliminato per cattiva condotta dal reality show di Canale5.

Frasi Choc e sessiste, cacciato dal GF

Corriere della sera, pagina 33, di Maria Volpe.

Frasi violente e sessiste molto pesanti da parte di Salvo, un concorrente del Grande Fratello Vip nei confronti di una concorrente, Elisa. E alla fine, dopo molte pressioni e dopo ore di silenzio è arrivato da Mediaset il comunicato che annunciava la squalifica di Salvo per aver «violato le regole e lo spirito del programma». Il concorrente ha abbandonato immediatamente la Casa.

È cominciato il Grande Fratello Vip settimana scorsa e in due puntate ci sono già da segnalare due episodi gravi. Prima l’attore quasi 80enne Fabio Testi, eliminato durante la prima puntata, (ma rientrato nel tugurio), ha detto: «Mi hanno votato perché temevano di essere violentate». I commenti sul web ne hanno chiesto l’eliminazione, ma nulla è accaduto. Anzi è accaduto di peggio. Sempre nel tugurio, mai nome per un luogo fu più azzeccato, ci sono anche i «4 storici» del primo Grande Fratello: Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia, Sergio Volpini detto Ottusangolo, che dopo quell’esperienza sono pressoché spariti.

In una serata goliardica tra amici maschi, Salvo (ovviamente con telecamere accese, con i partecipanti consapevoli che le parole sarebbero diventate pubbliche), parlando di una concorrente del GF, Elisa De Panicis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché nota influencer, ha commentato così il suo abito sfoggiato sul red carpet. «Io, se fossi stato single, c’era quella piccolina lì, quella tutta trasparente, con sto culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale – ha detto il signor Veneziano agli altri coinquilini divertiti -. Da staccarle la testa e lasciarla con solo la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute!».

Gli amici ridono di gusto. Continua il suo monologo. «È proprio da maciullarla! Da scannare! Quello non era vestito, era pelle! Io sono stato attratto che le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux!». Frasi di una violenza e volgarità che hanno dell’incredibile, ma ancora più incredibili risultano le risate a crepapelle dei suoi tre compagni, e il lungo silenzio della produzione del Grande Fratello che non ha sentito la necessità di cacciare via immediatamente Salvo e i suoi amici (Testi compreso), complici di questo violento messaggio.

(Nella foto Salvo Veneziano)