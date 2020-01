Sky Media partner di Aeroporti di Roma per lo sviluppo degli spazi pubblicitari

Con questa partnership, ADR beneficerà degli accordi internazionali del gruppo Sky, raggiungendo clienti esteri per poter valorizzare gli spazi ADR.

Dal 1° gennaio 2020 Sky Media, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Sky Italia, è il nuovo partner di ADR per lo sviluppo strategico degli spazi pubblicitari. Sky Media ha vinto la selezione indetta da ADR per l’attività di promozione, sviluppo e gestione degli spazi pubblicitari per l’hub internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, premiato per il secondo anno consecutivo come miglior aeroporto europeo dall’Airport Council International, e dello scalo G.B. Pastine di Ciampino.

La strategia commerciale di Sky

La strategia commerciale di Sky Media per ADR coniugherà in modo innovativo il modello di pianificazione tradizionale con quello digitale integrato alla multipiattaforma Sky (Addressable TV, Sky Go, Proximity marketing). Questa modalità consentirà, nel tempo, di gestire il palinsesto pubblicitario in modo dinamico (con nuovi modelli di vendita basati sulla rilevazione puntuale dell’audience e incentrati sulla dimensione OTS – opportunity to see) e di ottimizzare le campagne pianificate affidandosi anche alle tecnologie già presenti in ADR, attraverso una misurazione in tempo reale della resa degli impianti di affissione digitale.

Con questa partnership, inoltre, ADR beneficerà degli importanti accordi internazionali del gruppo Sky, raggiungendo clienti esteri per poter valorizzare gli spazi ADR all’interno di accordi quadro del gruppo.

Le dichiarazioni

«Grazie a questo accordo con ADR – commenta Giovanni Ciarlariello, Chief Media Digital and Data Officer di Sky Italia – Sky Media avvia il proprio processo di sviluppo all’interno di un media strategico come l’Out-of-Home (OOH) e il Digital-Out-of-Home (DOOH). Puntiamo ad una piena integrazione nella nostra offerta commerciale ‘Advanced Advertising’ attraverso tecnologie di targeting e misurazione avanzate, facendo leva su un approccio data-driven. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo creato una struttura di prodotto dedicata ed integrata nel nostro dipartimento di Ad-Tech, replicando l’approccio già adottato negli ultimi anni per lo sviluppo del business digitale».

«Come Aeroporti di Roma – aggiunge Giorgio Moroni, Direttore Commerciale di ADR – siamo estremamente soddisfatti dell’interesse dimostrato, nella fase di selezione, dal mercato degli operatori pubblicitari per i nostri aeroporti a conferma dei risultati conseguiti in questi anni dall’azienda, che ci pongono non solo primi in Europa ma anche tra i migliori aeroporti al mondo. Questa partnership con Sky consentirà quindi di completare il nuovo modello di business dell’advertising, gestito dal 2019 da ADR, sviluppando ulteriormente ed in modo innovativo il canale intermediato, grazie all’expertise ed al know-how di una azienda leader come Sky».

L’Out-of-Home e il Digital-Out-of-Home oggi giocano un ruolo chiave dell’advertising, vista la crescita costante degli utenti in movimento (in media l’84% della popolazione italiana si sposta almeno una volta al giorno). Uno scenario ideale per far crescere il mercato dell’Out of Home, che secondo le stime varrà a livello globale 34 miliardi di dollari entro il 2022. In questo contesto, gli spazi e le piattaforme pubblicitarie presenti nei due scali della capitale si configurano come un media efficace e innovativo per la veicolazione di campagne di comunicazione.

(Nella foto la sede di Sky)