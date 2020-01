Oggi in edicola: la nuova app di RaiPlay con le teche

Mamma Rai ridisegna l’app. Quanta storia a portata di clic

Corriere della sera – L’Economia, pagina 20, di M. Ga.

Il successo di Fiorello con Viva RaiPlay! è stato contemporaneo alla nuova versione dell’app del canale della Tivù pubblica, in streaming ridisegnata e migliorata. Tra le novità c’è un catalogo organizzato per tipologie e generi e un disegno più ordinato delle varie opzioni. Adesso RaiPlay è identica per tutte le versioni (smartphone, tablet, computer e smart tv) e dunque lo scambio tra piattaforme diverse è più semplice e Immediato.

La sezione che ci è piaciuta di più è stata quella delle Teche Rai. Qui si possono gustare – e il cassetto, lo sappiamo, è pieno di tesori per tutte le età e per tutte le preferenze -, i vecchi capolavori firmati per Mamma Rai da registi storici e messi in scena da attori indimenticabili.

(Nell’immagine RaiPlay)