Stasera in Tv: I programmi di lunedì 13 gennaio 2020

I programmi di stasera in tv di lunedì 13 gennaio 2020

Rai

Rai 1 – La guerra è finita, 1945. All’indomani della Liberazione tornano in Italia gli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento e, tra questi, ci sono molti bambini. Davide, un ex-ingegnere che fa parte del CLN, in cerca del figlio e della moglie, trova altri ragazzi rimasti soli. Arrivato al Centro Rifugiati scopre che non c’è più posto per loro, né per i ragazzi arrivati con Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, e con Giulia, una pedagogista di buona famiglia che si dà da fare come volontaria.

Rai 2 – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

Rai 3 – Presa Diretta – Attacco al Papa, Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta affrontano in questa puntata un tema davvero eccezionale: il pontificato di Papa Bergoglio. Le parole e le scelte di Papa Francesco in questi anni hanno toccato temi sensibili come la morale sessuale, il riscaldamento climatico e la crisi ambientale, i migranti, i giovani, la giustizia sociale, il dialogo interreligioso, i toni della politica. E non è un caso che Papa Bergoglio venga considerato il più amato tra i leader mondiali, il Papa dell’ascolto, il Papa della misericordia. La potente spinta riformatrice del pontificato di Papa Francesco ha lasciato un segno. Perché allora il Papa è sotto l’attacco del “fuoco amico” all’interno dello stesso mondo cattolico? Chi sono e cosa vogliono i suoi potenti nemici?

Rai Movie – Sweetwater, New Mexico, fine Ottocento. Un sanguinoso triangolo si sviluppa fra un fanatico leader religioso, uno sceriffo rinnegato e una ex prostituta.

Mediaset

Rete 4 – Quarta Repubblica, il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5 – Poveri ma ricchissimi, Christian De Sica nel sequel del fortunato “Poveri ma ricchi”. L’arricchita famiglia Tucci trasforma il paese di Torresecca in un principato indipendente.

Italia 1 – Mechanic: Resurrection, sequel de “Professione assassino” con Jason Statham e Jessica Alba. Un sicario sfida il suo peggior nemico quando questi gli rapisce la fidanzata.

Premium Cinema – Buongiorno Papà, Andrea ha quasi quarant’anni, ma di testa è rimasto a venti. Bello e disinvolto fa carriera e successo in un’agenzia che si occupa di product placement. Vive con il suo amico Paolo e cambia donna ogni sera. Una mattina però alla sua porta suona Layla, una diciassettenne coi capelli viola che dice di essere sua figlia. A prova del fatto solo un diario della madre deceduta, ma certificata subito dopo dal test del DNA a cui si sottopone lo scettico Andrea. A completare il quadro l’arrivo di un nonno molto particolare…

Iris – The American, tratto da un romanzo. G. Clooney e’ Jack, un sicario professionista, esperto d’armi, giunto in Abruzzo per la sua ultima missione.

Altre emittenti

La7 – Eden – Un pianeta da salvare, il nuovo programma di Licia Colò

Tv8 – Rocky, Rocky, giovane pugile italo-americano di Philadelphia si destreggia fra un incontro dilettantistico e l’altro racimolando pochi spiccioli. La sua esistenza scorre tristemente in condizioni disagiate e dettate dalla sua bassa condizione sociale (lavora anche per un boss locale che si occupa di strozzinaggio). La svolta della sua vita arriva dalla conoscenza di Adriana, donna di cui si innamora e dal campione del mondo dei pesi massimi Apollo Creed. Il campione in carica vuole dare la possibilità ad uno sconosciuto di combattare con lui per la corona dei pesi massimi.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Sky Cinema 1 – I delitti del Barlume – Donne con le palle, tra campionati di beach volley, cervi in fuga e giri di scommesse clandestine i nostri protagonisti del BarLume si troveranno a indagare sull’ennesimo misterioso omicidio

Fox – Emergence, mistery thriller targato Disney: il capo della Polizia di Long Island, Jo Evans, indaga su un incidente aereo la cui unica sopravvissuta è una bambina che non sa nemmeno chi è.

(Nella foto Licia Colò)