Fuori la Voce: domani Cacciola, Lancini e la digital addiction. In esclusiva su laF

“Fuori la voce” è un format originale di laF – la TV di Feltrinelli – prodotto da Ruvido Produzioni

Appuntamento a domani su LaF. Nella decima puntata di “Fuori la voce”, in onda lunedì 13 gennaio alle ore 21.10 si parla di digital addiction. “La luce blu, quella che fuoriesce dai nostri computer e smartphone, è la principale luce che vediamo e che ci illumina il viso” racconta Stefano Massini nella sua tradizionale copertina del programma. “Ognuno ha la propria piccola luce e la segue sul suo telefono o computer senza alzare gli occhi al cielo. È assurdo pensare come oggi tutto quanto, informazioni, emozioni, cronaca, svago, derivi da una forma di piccolo sole che portiamo in tasca”. La puntata inizia con lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini che racconta come, nell’attuale realtà iper-connessa, la socialità virtuale degli adolescenti sia la conseguenza dell’evoluzione della famiglia: ormai la luce blu dei nostri schermi è una sorta di madre virtuale e quindi è necessario rivalutare tutto il processo di educazione sfruttando anche la saggezza digitale che ci circonda. A seguire, introdotta dal suo personaggio Martina Dell’Ombra, la blogger e comedian Federica Cacciola ironizza sugli atteggiamenti del popolo del web e della figura dell’influencer, raccontando la propria esperienza sui social, tra follower e haters, e di come le persone vengano “trasformate” dalla luce blu.

“Fuori la voce” è il nuovo format prodotto da EFFE TV e realizzato da Ruvido Produzioni, dove vengono affrontati temi al centro della società di oggi in uno spettacolo di parola, un luogo di incontro e di ascolto di visioni, opinioni e storie differenti, per comprendere meglio il mondo che ci circonda e riscoprire il valore e il diritto all’ascolto, anche in tv. Sul palco di “Fuori la voce” si avvicendano 24 personaggi, 2 a puntata, una voce nuova, esperta e competente e un esponente della cultura e dello spettacolo, che raccontano storie, riflessioni e punti di vista alternativi.

Nelle prossime puntate, sempre aperte dalle copertine di Stefano Massini, sono previsti Oliviero Toscani e Carla Costanzi sull’eterna giovinezza (20 gennaio) e Gianluigi Ricuperati e Massimo Temporelli sul futuro (27 gennaio).