Ascolti Tv 11 gennaio tutti i dati: C’è posta per… Depp straccia Angela Jr.. Nerazzurri ok su Dazn

Su Canale 5 ascolti C’è posta per te 5,930 milioni e 30,2%. Su Rai1 Meraviglie 3,831 milioni e 17,6%. Su Rai2 FBI 1,3 milioni e 5,4%. Su Italia1 Le cinque leggende 984mila e 4,2%. Su Rai3 Dogman 949mila e 4,2%. Su Dazn Inter-Atalanta 745mila e 3,1%. Su La7 Witness 565mila e 2,5%. Su Rete4 Bomber 549mila e 2,5%.

Ascolti, dinamiche: De Filippi a 6,5 milioni fino alle 24, fa il picco da 7 milioni con l’attore americano; Angela sopra quota 4 milioni fino alle 22.50. Dietro le ammiraglie prima Gramellini poi FBI

Il contesto: De Filippi, Angela, 4 film, i telefilm di Rai2, il match clou di Dazn1

Partita interessante ed epica per la leadership degli ascolti tv quella di sabato 11 gennaio, con Inter-Atalanta su Dazn (bene, a quota 745mila e 3,1%): su Rai1 c’era la nuova puntata di Meraviglie, ma stavolta Canale 5 schierava il campione popolare C’è posta per te. Sulla seconda rete c’erano i telefilm (FBI, Instinct) e su Italia 1 la pellicola family Le cinque leggende. Gli altri? Completavano la griglia su Rai3 Dogman, su Rete 4 il titolo vintage Bomber e infine, su La7, il cult Witness.

Ecco in dettaglio come stamane Auditel, considerato il numero di spettatori raggiunti, ha messo in fila le proposte delle principali emittenti generaliste.

Graduatoria: C’è posta per te stacca Meraviglie, più lontano il telefilm di Rai2, sotto il milione tutti gli altri

Su Canale 5 per il nuovo appuntamento con C’è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi con Johnny Depp, Luca Argentero e Cristina Marino tra gli ospiti, 5,930 milioni di spettatori e 30,2% di share dale 21.24 alle 24.44 e poi con la coda 3,049 milioni e 32,13%. Per Tg5 Speciale 1,009 milioni e 15,17%.

Su Rai1 per Meraviglie-La penisola dei tesori, con Alberto Angela alla conduzione, in visita nei luoghi più interessanti del Belpaese (ieri Venezia, Paestum, Firenze), 3,831 milioni di spettatori e 17,6% dalle 21.35 alle 23.51. Quindi per Io e te di notte 923mila e 8%.

Su Rai 2 per FBI 1,3 milioni e 5,4% di share nella media dei due episodi e per Instinct 956mila milioni e 4,5% di share. Per Tg2 Dossier 650mila spettatori e 4,4% di share.

Stesso share per il titolo d’animazione e la pellicola di Matteo Garrone

Su Italia 1 per la pellicola familiare d’animazione a tinte fantasy, Le cinque leggende, 984mila spettatori e 4,2% di share. Per Il piccolo principe, 567mila e 4%.

Su Rai3 per la prima tv del film drammatico Dogman, con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, 949mila spettatori e 4,2% di share; quindi per Tg3 Nel Mondo 312mila e 1,9%. Prima dell’alba 352mila e 2,62% e 358mila e 3,16%.

Vintage film: stesso share per Harrison Ford e Bud Spencer

Su La7 per la pellicola cult Witness-Il testimone, con Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, 565mila e 2,5%. Quindi per L’Onda 210mila e 1,7% di share.

Su Rete 4 per il film Bomber, con Bud Spencer, Jerry Calà, Mike Miller, Kallie Knoetze, 549mila spettatori e 2,5%; quindi per Dredd, 228mila e 2%.

Verissimo riferimento forte del pomeriggio

In day time, al pomeriggio: su Rai1 Italia Sì a 1,775 milioni di spettatori con il 13% e 2,185 milioni con il 14%. Su Canale 5 Verissimo a 2,629 milioni e 19,3% e poi 2,487 milioni e 17,1%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità ha riscosso 3,459 milioni di spettatori con il 19,13% e 4,7 milioni e 23%. Su Canale 5 Avanti il primo! a 2,7 milioni di spettatori e 15,68% mentre Avanti un altro! a 3,765 milioni di spettatori (18,74%).

Tg delle 20.00

Tra i telegiornali della sera questi gli equilibri degli ascolti: Tg1 a 5,241 milioni e 23,77%. Il Tg5 4,465 milioni e 20,1% di share; Tg La7 al 4,3% di share e 949mila ascolti.

In access prime time questo il bilancio: Amadeus al 22,25%, Gramellini ‘abbassa’ la Gruber

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 5,364 milioni e 22,25% di share. Su Canale 5 Striscia la Notizia a 4,435 milioni di spettatori con uno share del 18,5%. Su Rai2 il Tg2 a 1,280 milioni e 5,46%. Su Rai3 Le Parole della Settimana a 1,634 milioni di spettatori con il 6,8% (presentazione a 1,066 milioni e 4,7%). Su Italia1 CSI Miami a 1,138 mln di spettatori con il 4,85%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha avuto 1,1 milioni di spettatori con il 4,8% nella prima parte e 968mila spettatori con il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 893mila spettatori ed il 3,74%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di C’è posta per te)