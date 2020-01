Ascolti tv 10 gennaio digital e pay: The New Pope fa l’1,1%. RiCrozza batte RiMasterchef

Per il primo episodio di The New Pope 500 mila spettatori complessivi. Tra le native digitali free in prima serata: Su Nove I migliori Fratelli di Crozza a 621mila e 2,5%. Su Tv8 Masterchef a 557mila e 2,2%; Su Iris Danko a 535mila e 2,2%. Su Real Time Bake Off Italia All star battle a 447mila e 1,8%.

Le ammiraglie generaliste in evidenza, bene anche i film di Italia 1…

Giornata anomala quella del 10 gennaio 2020, con le ammiraglie generaliste a concentrare tanta attenzione – con la prima puntata de Il cantante mascherato su Rai1 e la seconda puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 – e piu’ di 3,2 milioni di spettatori divisi tra i film di Italia 1 e Rai3. Il pubblico però poteva scegliere anche tra pregiate opzioni alternative. In prima serata su SkyCinemaUno e Sky Atlantic la prima puntata di The New Pope ha riscosso 263 mila spettatori e l’1,1% con la prima emissione di flusso. Il numero di spettatori complessivi è stato di 500 mila per il primo episodio e di 362mila per il secondo episodio. Quanto a The Young Pope, il primo passaggio aveva totalizzato 537mila spettatori su Sky Atlantic (2,04%) e 205mila spettatori su Sky Cinema 1 (0,85%).

Tra le native digitali free, in prima serata questa la graduatoria. Nove batte Tv8

Su Nove I migliori Fratelli di Crozza a 621mila e 2,5%. Su Tv8 Masterchef a 557mila e 2,2%; Su Iris Danko a 535mila e 2,2%. Su Real Time Bake Off Italia All star battle a 447mila e 1,8%; su La5 Miracolo nella 34° strada a 421mila e 2% e 378mila e 1,7%; su Rai4 Dragon Blade a 408mila e 1,6%; su Rai Movie Boston caccia all’uomo 400mila e 1,7%; su Rai Premium La Tempesta a 343 mila e 1,4%; su 20 Doomsday a 218mila e 0,9%; su Top Crime Major Crimes a 164mila e 0,7%;

Al pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 238mila spettatori con l’1,8%..

Nel preserale, effetto Barbieri

Su Tv8 Cuochi di Italia ha totalizzato 528mila spettatori con il 2,4%.

In access. Papi domina



Su Tv8 Guess My Age ha raccolto 605mila spettatori con il 2,4%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 341mila spettatori con l’1,3%.

In seconda serata. Gomez non sfonda

Su Nove La Confessione a 326mila spettatori e 1,6% e 201mila spettatori e 1,2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di The New Pope)