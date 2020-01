Comedy Central Presenta: lunedì 13 tocca a Farina, poi Manera e Gnocchi

Comedy Central è al canale Sky 128 ed è disponibile anche in streaming su NOW TV

Una vocazione chiara

Con 6 spettacoli inediti di 60 minuti ciascuno, Comedy Central il lunedì sera porta il teatro sul canale cult di ViacomCBS Networks Italia, elettivamente dedicato all’intrattenimento e alla comicità e presente su Sky al 128 del telecomando pay e in streaming su NOW TV. Dopo gli appuntamenti con Giovanni Cacioppo, Marta & Gianluca e I Panpers, lunedì 13 gennaio alle 21.00, va in onda un nuovo appuntamento con Comedy Central Presenta. Protagonista di questo spettacolo inedito è il comico romano Alberto Farina. Ogni puntata di Comedy Central Presenta è uno spettacolo monografico, rigorosamente inedito, di un grande comico italiano: risate per tutti i gusti, per una serata all’insegna del divertimento. Tutti gli episodi sono stati registrati nello storico Teatro San Babila di Milano, ma dal divano di casa sarà come stare in prima fila. Dopo la comicità surreale e tagliente e le storie di vita romane di Alberto Farina, gli ultimi due appuntamenti di Comedy Central Presenta vedranno protagonisti Leonardo Manera (lunedì 20 gennaio) e Gene Gnocchi (lunedì 27 gennaio). Comedy Central Presenta è una produzione Viacom International Studios (VIS) per Comedy Central, realizzata in collaborazione con la casa di produzione Orange Madia.