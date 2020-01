Curve ascolti Tv 10 gennaio: Carlucci al 28,6% con Orietta/Unicorno. GF al top con la tragedia sarda

In access I Soliti Ignoti vola sopra i 7 milioni grazie al ‘risucchio’ de Il Cantante Mascherato. In prima serata sempre in testa Milly Carlucci, vicina ai 6 milioni prima delle 22.00, e sopra il 20% quando sono terminati i film di Italia 1 e Rai3. Grande Fratello Vip cresce velocemente dopo la fine dello show dell’ammiraglia rivale. DENTRO LE CURVE.