Stasera in Tv: cosa vedere sabato 11 gennaio 2020

Su Rai 1 “Meraviglie – La penisola dei tesori”, su Rai 2 “F.B.I.”, su Rai 3 “Dogman”, su Rete 4 “Bomber”, su Canale 5 “C’è posta per te”, Su Italia 1 “Le 5 leggende”, su La7 “Il testimone”, su Tv8 “Natale a Honeysuckle Lane”, su Nove “Stargate”, su Sky Cinema “L’angelo del male”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Insieme per forza”, su Iris “Nella morsa del ragno”, su Rai Movie “Codice: Genesi”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 11 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Meraviglie – La penisola dei tesori, in questa seconda puntata troveremo Alberto Angela in un luogo magico e insolito: siamo tra le cupole di San Marco, sul t etto della Basilica di Venezia. Da lì partiremo alla scoperta della città lagunare. Ci sposteremo lungo i percorsi meno conosciuti di Palazzo Ducale e ci addentreremo negli aspetti più oscuri della storia di Venezia. Nel carcere dei Piombi incontreremo G iacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, mentre Ottavia Piccolo ci racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta. Ci trasferiremo poi in Campania, a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, dove sembra che Dei ed eroi mit ici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena, di Nettuno…

Rai 2 – F.B.I., la senatrice candidata alla Presidenza, Valerie Caldwell, è bersaglio di un’auto-bomba. Maggie e Omar si mettono alla caccia dell’attentatore e cercano di capire i motivi per cui la donna è presa di mira…

Rai 3 – Dogman, in una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l’unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani , l’amore per la figlia Sofia e un assurdo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l’intero quartiere.

Rai Movie – Codice: Genesi, trent’anni dopo un apocalittico conflitto, il guerriero Eli attraversa ciò che resta degli Stati Uniti portando con sé un misterioso libro, e lottando contro il perfido despota Carnegie.

MEDIASET

Rete 4 – Bomber, Bomber si imbarca su una nave destinata alla demolizione e, durante una rissa tra portuali, scopre una giovane promessa della boxe.

Canale 5 – C’è posta per te, people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1 – Le 5 leggende, film d’animazione che vede Babbo Natale, la Fatina dei denti, il Coniglio di Pasqua, Sandman e Jack Frost, uniti per combattere Pitch Black che vuole conquistare il mondo.

Premium Cinema – Insieme per forza, Jim e Lauren sono entrambi genitori single con figli. Lui, vedovo, ha due figlie che ha cresciuto come maschiacci, lei, divorziata, ha due maschi in cerca di una figura paterna. Dopo un disastroso appuntamento al buio i due si ripromettono di non incontrarsi mai più. Il destino gioca però loro un brutto scherzo quando si ritrovano bloccati insieme per una settimana in un lussuoso resort sudafricano. La vacanza forzata prenderà presto una piega romantica che farà felici soprattutto i loro figli…

Iris – Nella morsa del ragno, il detective-psicologo Alex Cross deve indagare sul rapimento della figlia di un senatore. Tutte le tracce conducono a un pericoloso mitomane.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Il Testimone, Philadelphia. Samuel Lap, un bambino Amish, mentre si trova in città insieme alla madre Rachel, assiste involontariamente a un omicidio. La vita del piccolo è ora seriamente in pericolo. Il caso viene affidato a John Book (Harrison Ford, che per questa interpretazione ottenne una nomination dall’Academy come miglior attore protagonista). Non appena inizia le indagini Book si trova in una situazione inaspettata. I suoi superiori cercano in tutti i modi di osteggiarlo. L’uomo è costretto a riparare nella comunità Amish. Ma coloro che vogliono mettere a tacere l’unico testimone non gli daranno tregua…

Tv8 – Natale a Honeysuckle Lane, Emma torna a casa per festeggiare il Natale con i suoi fratelli nella casa in cui sono cresciuti. Dopo la recente scomparsa dei loro genitori, i fratelli acconsentono con riluttanza a vendere la casa di famiglia in Honeysuckle Lane…

Nove – Stargate, L’egittologo Daniel Jackson da tempo sostiene bizzarre teorie sulla storia dell’antico Egitto. E se le grandi piramidi, le costruzioni della Valla dei Re, il tempio di Abu Simbel non fossero opera degli umani? Se fossero un segno tangibile della passaggio di avanzate forme di vita extraterrestre? A lungo deriso dal mondo accademico, Jackson, proprio durante una delle sue conferenze viene avvicinato dalla figlia di un noto archeologo. La donna, ora a capo di un progetto segreto del Governo americano, lo conduce in una base militare segreta. Ciò che appare agli occhi di Daniel ha dell’inimmaginabile e segnerà l’inizio di un’incredibile avventura.

Sky Cinema 1 – L’angelo del male, Tori e Kyle Breyer non riescono ad avere un figlio. Una notte, qualcosa precipita nei pressi della loro fattoria e miracolosamente di lì a poco nascerà Brandon. E’un bambino riservato, bravo a scuola, ma non molto popolare tra i compagni di classe. Sembra essere principalmente distratto da qualcosa che si trova nel sotterraneo di una rimessa della fattoria di famiglia. Inoltre scopre di avere una forza inaspettata. Tori, si preoccupa e cerca un supporto psicologico per suo figlio, male cose sono molto più complesse…

Fox – The Big Bang Theory, torna la pluripremiata comedy che racconta le vicende di un gruppo di geniali nerd alle prese con le complicazioni della vita quotidiana.

