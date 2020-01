Nunzia Borrelli, Masterchef 9: Si accenderà una rivalità tra Antonio e Luciano

Parla l'estetista partenopea eliminata nella recente puntata del cooking show targato Endemol Shine Italy: le sue sensazioni, le parole positive nei confronti di Antonino Cannavacciuolo, i progetti per il futuro.

Nunzia Borrelli: “Il mio giudice di riferimento è Antonino Cannavacciuolo”

L’occhio ceruleo, la favella galoppante, l’astuzia partenopea nel ponderare le considerazioni sul suo percorso nel cooking show prodotto da Endemol Shine Italy in onda ogni giovedì su Sky Uno, aggirando gli eufemismi depistanti. Nunzia Borrelli, estetista quarantacinquenne di Napoli, dice ai microfoni di TvZoom: «Sono stata eliminata quasi subito, ma almeno mi sono goduta gli aspetti positivi dell’unione con gli altri partecipanti, prima dell’insorgere di rivalità».

Quasi a metterci sull’avviso per le puntate future. «Tenete d’occhio Antonio e Luciano, hanno già cominciato a punzecchiarsi, la loro potrebbe diventare una sfida appassionante». Poi Nunzia commenta la sua eliminazione: «Ho sbagliato nel replicare il piatto dello chef Martini, riproporre una ricetta soltanto guardandone l’esecuzione, senza assaggiare, non è affatto facile». Fino alla scelta del giudice di riferimento: «Ho un debole per Antonino Cannavacciuolo».

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA

Gabriele Gambini

(nella foto Nunzia Borelli)