Ascolti tv 9 gennaio digital e pay: Masterchef cresce nonostante le Coppe. Nove fa il botto con Messi

Sulla pay Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si riconfermano in alto con la puntata che ha eliminato Nunzia e Rossella. Tra le native digitali free in prime time: su Nove Barcellona-Atletico Madrid 734mila e 2,8%. Su Iris Lo straniero senza nome 538mila e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds 474mila con l’1,8%. Su Rai Movie The lady in the van 428mila con l’1,7%.

Su Sky in luce il talent

C’era la Coppa Italia su Rai2, con una partita che è terminata ai rigori, Torino-Genoa, e quella di Spagna su Nove. Così la crescita non era affatto scontata – considerata la predilezione per il calcio diffusa tra il pubblico della pay – per la quarta puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri dalle 21.15 su SkyUno. Il talent culinario – che ieri ha eliminato Nunzia e Rossella – ha riscosso 830 mila spettatori con il 3,5% di share (sette giorni prima aveva ottenuto 819mila spettatori e il 3,5%, due settimane fa era arrivato a 575mila spettatori ed il 2,8% di share). In particolare l’appuntamento di giovedì 9 gennaio ha avuto 859mila spettatori (3,2%) nel primo episodio e 802mila spettatori (3,7%) nel secondo; il dato complessivo, sommati anche i passaggi su Sky Uno + 1, le repliche e l’on demand, è stato di 1,003 milioni di spettatori. Molto alta la permanenza media tra i due episodi, pari al 74%, un dato che si è mantenuto costante in entrambi gli episodi.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Vince Nove davanti a Iris

Su Nove l’incontro della Supercoppa di Spagna Barcellona-Atletico Madrid ha totalizzato 734mila spettatori con il 2,8%. Su Iris Lo straniero senza nome ha conseguito 538mila spettatori con il 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 474mila spettatori con l’1,8%. Su Rai Movie The lady in the van ha totalizzato 428mila spettatori con l’1,7%. Su Tv8 Memorie di una geisha ha riscosso 311mila spettatori con l’1,4%. Su Nove Il giorno del giudizio ha raccolto 311mila spettatori con l’1,3%. Su 20 Tutto molto bello ha attratto 282mila spettatori con l’1,1%. Su La5 Grande Fratello Vip ha conquistato 262mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Premium Morte sulla scogliera ha ottenuto 235mila spettatori con l’1,2%. Su Real Time Rivelo a 176mila spettatori e lo 0,7%. Su Top Crime Il commissario Claudius Zorn ha convinto 136mila spettatori con lo 0,5%. Su La7d Grey’s Anatomy a 122 mila e 0,5%. Su RaiStoria A.C.D.C. a 115mila e 0,4%.

In access Papi va forte con la giovane De Andrè ospite

Su Tv8 Guess my age a 709mila e 2,7%.

Nel preserale vince facile Barbieri

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 562mila e 2,5%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Vite da Copertina 181mila spettatori con l’1,4%. Su Real Time Amici di Maria De Filippi 238mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di Masterchef)