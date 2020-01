Sporchi, cattivi e bikers: su Fox tornano le gang di Mayans M.C.

Mayans M.C. andrà in onda ogni giovedì su Fox

Motociclette, droga, armi e soldi. Dove una vita può durare dall’alba al tramonto. Mayans M.C. è lo spin-off di Sons of Anarchy e vede protagonista la gang messicana dei Mayans che, nella serie madre, controllava la zona del confine tra Messico e USA ed era il principale club antagonista dei motociclisti di Charming: due bande in bilico tra conflitto e alleanze.

La seconda stagione

Mayans M.C. tornerà con la seconda stagione in prima visione assoluta ogni giovedì su FOX (112, Sky). La serie, la cable più vista negli Stati Uniti d’America del 2018 e rinnovata già per un terzo capitolo, è un lavoro di Kurt Sutter (Sons of Anarchy), ambientato quattro anni dopo gli eventi di Sons of Anarchy. Racconta le vicende di un gruppo di motociclisti (M.C. sta appunto per Motorcycle Club) con protagonista Ezekiel Reyes (J.D. Pardo), detto EZ. Appena uscito di prigione, EZ lotterà per diventare un leader nella criminalità e vendicare il sogno americano che la sua famiglia, di origini messicane, aveva desiderato e al quale aveva dovuto rinunciare a causa del potere del cartello della droga. In Mayans M.C. il giovane EZ Reyes cerca di farsi strada all’interno della gang e da ultimo arrivato prova a farsi accettare all’interno del gruppo. Nei nuovi episodi emergerà soprattutto il rapporto affettivo, duro ma rispettoso, tra EZ Reys e suo padre, Felipe Reyes, interpretato da Edward James Olmos e suo fratello Angel. Felipe Reyes ha dedicato la sua vita a far crescere i propri figli nella legalità, lontano dalle insidie della strada. In passato, nonostante facesse parte della polizia federale messicana, ha lavorato per il cartello di Galindo. Quando

ha deciso di abbandonare il mondo della criminalità si è trasferito negli U.S.A. per iniziare una nuova vita. I due fratelli, EZ e Angel, in questa stagione cercheranno di scoprire la verità dietro la morte della madre.

Il cast

L’intero cast della prima stagione è stato confermato anche per la seconda. Accanto a J.D. Pardo, ritroveremo Carla Baratta (Prueba de Fe), Sarah Bolger (Aurora in C’era una volta), Michael Irby (Taken, True Detective), Richard Cabral (Lethal Weapon) e Antonio Jaramillo (Dallas, Devious Maids).

(nella foto un’immagine della seconda stagione di Mayans MC)