ViacomCBS Networks e Sky firmano un nuovo accordo in Italia: i canali su Sky diventato dodici

Sky e ViacomCBS Networks hanno deciso di siglare un nuovo accordo in Italia per i canali ViacomCBS su Sky e la relativa raccolta pubblicitaria affidata a Sky Media.

In base al deal sottoscritto dalle due media company a Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – è stata affidata la raccolta pubblicitaria dell’intero portafoglio ViacomCBS in Italia, a partire dal prossimo 2 febbraio.

Paramount Network, Spike, VH1. L'accordo porta a 12 i canali di ViacomCBS Networks Italia su Sky, incluse le versioni locali di MTV, Comedy Central, Nickelodeon e il canale per bambini Super!. Inoltre, Sky e ViacomCBS hanno sottoscritto nuovi accordi per i canali di ViacomCBS



ViacomCBS ha ritenuto che un accordo per i propri canali su Sky e per la relativa raccolta pubblicitaria fosse la scelta migliore per rafforzare la propria posizione commerciale in Italia.