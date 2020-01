Bruno Barbieri: Cuochi d’Italia racconta storie umanissime grazie alla cucina

La differenza è semplice. Laddove il classico Cuochi d’Italia è un programma d’ispirazione – giocando senza malizia con i termini in voga oggi – “sovranista”, Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo ne è il suo spin-off “globalista”. O se preferite, la prima versione è il campionato di Serie A dei cuochi, la seconda una sorta di Mondiale.

Bruno Barbieri prende il testimone di conduttore lasciato da Alessandro Borghese e, coadiuvato dai colleghi giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, esplora le sfide tra professionisti di cucina etnica che hanno fatto fortuna nel nostro Paese proponendo le ricette della loro terra d’origine. «Un racconto di storie, oltre che di piatti, perché attraverso i fornelli si indaga un’umanità profonda, lontana e vicina», dice Barbieri.

Lo chef emiliano, in questo periodo in onda su Sky Uno anche con Masterchef, non lesina apprezzamenti sull’inventiva vista in trasmissione: «Sono affascinato dalla cucina mediorientale. Un mix di sapori forti, di elisir, di abbinamenti ancora poco noto al nostro palato. E poi la cucina africana, quella armena, il gusto per il piccante. Tutti i concorrenti di Cuochi d’Italia sono ragazzi capaci di integrarsi alla perfezione nella nostra società, non rinunciando a portare spunti interessanti con la loro cultura».

Il 2020 è un anno piuttosto ricco per Barbieri: «Sto lavorando a 4 Hotel (Sky Uno e TV8, ndr), vorrei che anche l’hotellerie crescesse come è successo con la ristorazione. Com’è cresciuta la storia del cibo attraverso Masterchef e attraverso Cuochi d’Italia. Ho tanti altri sogni del cassetto, come per esempio condurre Sanremo (ride, ndr)».

Una stoccata finale che magari contiene qualcosa di più di una boutade.