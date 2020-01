Ascolti tv analisi 7 gennaio: La pupa ed il secchione fa meglio de Le Iene. E’ Il Collegio di Italia1

In access I Soliti Ignoti a 7,3 milioni con il 27,2% alle 21.32. Su Rai1 Non c’è più religione ha quasi sempre corso in testa, superato però da Paolo Ruffini e company alle 23.10. La pupa ed il secchione e viceversa è cresciuto molto dopo la fine dei film di Rai1 e Canale 5, raggiungendo alle 24.14 il 21,9%.

Ascolti nottata: Dopo Ruffini è stato Porta a Porta a vincere nell’ultima fascia

Venti di talk

C’erano venti di guerra nel mondo e tornavano i talk, al martedì sera del 7 gennaio, sulla tv generalista. Ma è stata tutto sommato una partita normale – tra film – quella che si è giocata tra le ammiraglie, con La Pupa ed il secchione e viceversa a fare da terzo incomodo e, di più, capace di imporsi per lunghi tratti della serata alla stessa maniera in cui, prima delle feste, faceva sulla rete Le Iene. Presentato come uno show a sfondo antropologico con tono irriverente, il programma condotto da Paolo Ruffini è parso stare alla proposta di rete di Italia 1 alla stessa maniera in cui Il Collegio sta a quella di Rai2. Guardando ad un target meno familiare, però, del castigato reality della seconda rete pubblica.

Vince la commedia di Rai1, Paolo Ruffini batte la prima tv di Canale 5 (e Le Iene)

A proposito di ammiraglie e graduatoria assoluta: Non c’è più religione, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro nel cast, ha conquistato 3,543 milioni di spettatori e il 15,43% di share ed ha vinto la serata chiaramente. Su Canale 5 il film drammatico in prima tv Quando un padre, con Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Alison Brie, ha riscosso 2,2 milioni di spettatori ed il 10,72% di share finendo sul terzo gradino del podio.

Sorpresa di serata, ma fino ad un certo punto, è stato il successo del format di Italia1. Fortemente riveduto e corretto, con un tocco de Il Collegio ed un altro di Temptation Island, La pupa ed il secchione e viceversa ha conquistato ben 2,564 milioni di spettatori con il 13,1%, facendo molto meglio delle prestazioni medie de Le Iene, programma simbolo della seconda rete Mediaset.

Dietro i primi, giù dal podio, nella gara dei talk ha vinto Giovanni Floris, ma senza distanziare di troppo Bianca Berlinguer e Mario Giordano. Buona è parsa, soprattutto, la prestazione del programma di Rai3, meno affollato e congestionato delle altre proposte.

Su La7 DiMartedì aveva tante presenze chiave (Lilli Gruber, Marco Travaglio, Roberto Speranza, Nicola Gratteri, Dario Franceschini) ed ha messo tanta carne al fuoco raggiungendo quota 1,329 milioni di spettatori e con il 6,2% dalle 21.19 alle 23.57.

Su Rai3 a #Cartabianca, Berlinguer ha proposto a più riprese Mauro Corona, ha dato molto spazio agli efficaci e credibili Paolo Mieli e Massimo Cacciari, e poi ha somministrato, tra gli altri, Andrea Scanzi, Annalisa Chirico, Domenico De Masi, Iva Zanicchi, Stefano Bonaccini, conquistando 1,254 milioni di spettatori e il 6% dalle 21.31 alle 23.59. Su Rete 4 Fuori dal coro, molto diverso dagli altri, ha conquistato 1,055 milioni di spettatori e 5,4% di share dalle 21.25 fino alle 24.25, reggendo la concorrenza senza avere grandi ospiti (Maurizio Belpietro, Vittorio Sgarbi, Luca Telese, Katia Ricciarelli, Ignazio La Russa). In coda, infine, ha fatto male su Rai2 Il Molo Rosso2, che ha riscosso solo 778mila spettatori e il 3,3% di share.

La curve e gli andamenti. Amadeus, il film di Rai1 e poi Ruffini e Vespa dominano la serata

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access I Soliti Ignoti abbia vinto facile. Amadeus è arrivato a quota 7,3 milioni con il 27,2% alle 21.32. La commedia di Rai1 ha quasi sempre corso in testa, ma venendo raggiunta e superata da Ruffini alle 23.10. La pupa ed il secchione e viceversa è cresciuto molto dopo la fine dei film di Rai1 e Canale 5, raggiungendo nel finale alle 24.14 il 21,9% di share con ancora 2,2 milioni di spettatori che volevano apprezzare le bellezze, ma anche le sventatezze delle pupe e dei pupi e l’imbranataggine dei secchioni. Subito dopo è stato Porta a Porta a vincere in nottata.

(Nella foto un momento di La pupa ed il secchione e viceversa)