Oggi in edicola: Cucuzza non fa lo snob con il Grande Fratello

Michele Cucuzza: «Sì al Grande Fratello, no agli snob»

Corriere della sera, pagina 41, di Renato Franco.

Da Radio Popolare al Grande Fratello Vip, dal massimo dell’impegno al totale disimpegno. Michele Cucuzza, 67 anni, volto storico della Rai, poi emigrato in controtendenza a sud (conduttore per TeleNorba) ha deciso di rinchiudersi nella casa più occhiuta e trasparente: «Anche il reality è televisione. È l’unico genere che mi mancava e la tv è il lavoro che faccio da una vita. Ho accettato per curiosità, per mettermi alla prova, per cercare una nuova sfida. In fondo poi è solo un gioco. Sono curioso di vedere come reagirò a una serie di privazioni: niente cellulare, niente Internet, niente tv». E niente privacy, regalata in pasto a milioni di voyeur delle vite altrui.

Il Grande Fratello è spesso sinonimo di sesso promiscuo ripreso da telecamere e liti tra concorrenti cafoni, ma Cucuzza non ha paura di rovinare la sua immagine: «Non sono il tipo da liti televisive, capisco che una certa polarizzazioni delle opinioni in tv funzioni. A me piacciono anche i punti di vista divergenti senza però degenerare. Quanto al sesso, figuriamoci. Sono ancora vecchio stile, per tenere certe cose in privato. Dunque non penso di rovinare la mia immagine, non credo che partecipare al GF sminuisca quello che sono e quello che ho fatto. La tv ha mutato pelle, tutti fanno tutto, bisogna anche adattarsi ai cambiamenti senza fare gli snob».

Parte stasera

Da stasera Michele Cucuzza entra con altri 19 «morti di fama» tra le impalpabili pareti del Grande Fratello Vip (la seconda puntata già venerdì, sempre su Canale5, conduce Alfonso Signorini). Non parla ancora in terza persona, ma riflette: «Con immodestia mi ritengo un tipo versatile, non voglio essere catalogabile in una definizione. Mi considero un personaggio singolare, fuori dagli schemi: aver fatto cose diverse non è stato un ripiego, piuttosto un privilegio».

