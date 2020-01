Ascolti tv 6 gennaio digital e pay: Ronaldo, Ibra, Lukaku in luce. Sorprende Sergio Leone

Su SkyCinemaUno Non sposate le mie figlie2 132mila e 0,5%. Tra le native digitali free in prima serata sopra quota 2%: su RaiMovie Per un pugno di dollari a 616mila e 2,5%. Su Tv8 Il pesce innamorato 494mila e 2,1%. Su La5 Una tata magica 493mila e 2,9%. Su Nove Come farsi lasciare in dieci… a 461mila e 2%.

Ascolti Serie A: alle 15.00 su Sky 2 milioni ed il 13%, con Juve-Cagliari a 1,085 milioni ed il 7,1%, Milan-Sampdoria 605 mila e il 4%, Diretta Gol a 300mila e 2%.

Il calcio caratterizza da mezzogiorno in poi l’Epifania in tv

Cinema e serie e soprattutto il calcio della Serie A tra le opzioni alternative alle generaliste più accese di lunedì 6 gennaio 2020. Su SkyCinemaUno Non sposate le le mie figlie2 ha raccolto 132mila spettatori e lo 0,5%.

Il derby dell’Appennino su Dazn1 all’ora di pranzo

In tema calcio, alle 12.30 su Dazn1 Bologna-Fiorentina ha conseguito 414mila spettatori ed il 2,6%. Alle 15.00, sempre su Dazn1, Atalanta-Parma ha riscosso 60 mila spettatori e lo 0,4%. Su Sky gli altri match del primo pomeriggio hanno conseguito 2 milioni di spettatori ed il 13%, in particolare Juve-Cagliari ha avuto 1,085 milioni di spettatori ed il 7,1%, mentre Milan-Sampdoria, caratterizzata dall’esordio di Zlatan Ibrahimovic, ha avuto 605 mila spettatori e il 4%, con Diretta Gol a 300mila e 2%. Alle 18.00 Lecce-Udinese ha conseguito 493mila spettatori ed il 2,6%.

Lukaku e Martinez battono Benigni e Insigne

Infine il match clou di Serie A su Sky, Napoli-Inter vinto in trasferta dai nerazzurri per tre a uno è prevalso chiaramente sui film di Canale5, Italia 1 e Rai3. L’incontro ha riscosso 2,060 milioni e 8,2% di share al lordo dell’intervallo e 2,2 milioni e 8,8% al netto della pausa.

Tra le digital free vince il western cult di Sergio Leone

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su RaiMovie Per un pugno di dollari a 616mila e 2,5%. Su Tv8 Il pesce innamorato a quota 494mila spettatori con il 2,1%. Su La5 Una tata magica 493mila spettatori con il 2,9%. Su Nove Come farsi lasciare in dieci giorni a 461mila spettatori e 2%. Su Rai4 Transcendence 369mila e 1,5%. Su Iris Three Kings a 340mila e 1,5%. Su Real Time Vite al limite a 317mila e 1,3%. Su 20 Divergent a 308mila spettatori e 1,4%. Su Rai Premium Le mille e una notte Aladino e Sherazade a 291mila spettatori e 1,3%.

In access: vince Papi

Su Tv8 Guess my age 509mila spettatori con 2%. Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha raccolto 361mila spettatori con l’1,4%.

In preserale



Su Tv8 4 Cuochi d’Italia a 537mila spettatori e 2,3%.

Al pomeriggio

Su Tv8 Tutti insieme per Natale ha ottenuto 517mila spettatori ed il 3,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Napoli-Inter)