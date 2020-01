Ascolti tv analisi 6 gennaio: Amadeus domina con Sanremo e Lotteria. Sky batte Canale 5

Ascolti, dinamiche. Altre sopra il 50% durante il secondo tempo di Napoli-Inter

Amadeus ha vinto facile la serata tv dell’Epifania, dovendosi confrontare – di fatto – solo con il calcio in grande spolvero su Sky. Due e anzi tre gli elementi di forza de I Soliti Ignoti Il Ritorno-Speciale Lotteria Italia. Il gioco si è confermato adatto a fare da tessuto connettivo per abbinare i biglietti vincenti. Ma ha funzionato anche l’idea di sfruttare l’occasione per presentare ufficialmente i cantanti in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus ha così conquistato 5,386 milioni di spettatori ed il 24,2% di share, facendo meglio dell’anno scorso, quando aveva ottenuto 5,250 milioni di spettatori e il 22,49%. Ad aiutarlo però è stato anche il flop di Canale5. Pinocchio ha ottenuto solo 1,758 milioni di spettatori e il 8,1% di share, perdendo il confronto con il match di Serie A su Sky (Napoli-Inter a 2,060 milioni e 8,2% di share al loro dell’intervallo a 2,2 milioni e 8,8% al netto della pausa).

L’incontro vinto in trasferta dai nerazzurri per tre a uno è prevalso chiaramente su un film che si è confermato debole e scarsamente attrattivo per il grande pubblico anche in questo periodo in cui Roberto Benigni è presente nella sale come Geppetto nella pellicola di Matteo Garrone. Sul terzo gradino del podio, tendendo alla rimonta su Pinocchio è arrivato il film in prima tv su Italia 1 (Now You see me 2 ha riscosso 1,518 milioni di spettatori e il 6,82% di share), che ha fatto meglio del telefilm di Rai2 (911 a 1,1 milioni di spettatori e il 4,6%) e della pellicola di Rai3 (L’ultimo lupo a 1,030 milioni di spettatori e 4,3%). In coda, sotto quota mezzo milione, si sono attestate sia la scelta wild di La7 (Eden-Un Pianeta da salvare con Licia Colò alla conduzione ha totalizzato 497mila spettatori e il 2,3%) che quella di Rete4 (Mountains a 489mila spettatori e il 2,1%).

La curva di ieri: Amadeus svetta incontrastato fino a mezzanotte e passa il testimone a Maurizio Costanzo. Va male il Pinocchio di Benigni su Canale 5, si difendono bene i due film di Italia 1

Lanciando il prossimo Festival di Sanremo e abbinando i biglietti milionari della Lotteria ai vip de I Soliti Ignoti (Claudia Gerini a quello da 5 milioni venduto a Torino) il programma speciale in onda su Rai1 da dopo il Tg1 in poi, ha stravinto. In access il picco di Amadeus è stato di 6,354 milioni ed il 24,7% alle 21.24. In prima serata I Soliti Ignoti versione Lotteria/Sanremo ha superato di nuovo quota 6,3 milioni alle 21.40, ed è rimasto oltre la linea dei 5,5 milioni fino alle 23.10. Il picco di share è arrivato alla fine, con quasi 4,4 milioni di spettatori ancora all’ascolto ed il 32,7% della platea su Rai1 alle 23.58.

L’ammiraglia pubblica è rimasta davanti a tutte le altre reti anche dopo mezzanotte con Maurizio Costanzo ed il programma Il Gran Varietà, in chiaro vantaggio sul film In Time, dopo il buon finale della prima visione di Italia1 (Now you see 2). Pinocchio è progressivamente calato ed è rimasto sopra il 10% solo in avvio. Le Altre tv misurate da Auditel sono rimaste al lungo sopra il 50%, specie durante il secondo tempo di Napoli-Inter su Sky. In coda Licia Colò su La7 con Eden, è rimasta davanti al docufilm sulla natura di Rete 4.

