Oggi in edicola: Sabina Ciuffini ripercorre la sua giovinezza in Rai

Sabina Ciuffini: «Copiai dall’agenda di Biagi il telefono di Gianni Agnelli. La Rai mi allungò la gonna»

Corriere della sera, pagina 24, di Pier Luigi Vercesi.

Sabina Ciuffini, quanti ragazzi e uomini l’hanno sognata, in quei primi anni Settanta, finito «Rischiatutto», spenta la tv e andati a letto? Lei non era nemmeno maggiorenne…

«Messa così, ci si fa un’idea sbagliata. Io frequentavo il liceo classico Giulio Cesare a Roma, dove studiavano Walter Veltroni, Serena Dandini… un ottimo liceo, professori straordinari. Mia sorella Virginia, di due anni più grande, fu la prima ragazza con la Vespa. Femminista, politicizzata, niente trucco, Lotta Continua. Io minigonna, stivali, cappottone e ciglia finte. Libera di essere come volevo senza pagare pegno: le battaglie le avevano fatte loro. Non che fossi un’oca. Quando ci fu l’alluvione di Firenze, noi del Giulio Cesare, capitanati da quelli dell’ultimo anno, ci dirigemmo alla stazione, salimmo sul primo treno senza biglietto e partimmo per la città devastata dall’acqua».

Come andò?

«I fiorentini ci accolsero come angeli del fango, ci diedero da dormire e da mangiare, mentre cercavamo di salvare il salvabile nelle biblioteche. Avevo 16 anni e dormivo fuori casa. Incontravo per la prima volta ragazzi americani con jeans, scarpe da ginnastica e chitarra. Noi avevamo i calzettoni blu, la gonna a pieghe, il cappottino. Un’esperienza esotica, per non dire altro. Tornate, fummo travolte dallo scandalo».

Perché lo scandalo?

«La scuola parlava di sospensione per non aver chiesto il permesso. Fu mio padre a prendere le nostre parti».

Quando conobbe Mike Bongiorno?

«Entrò nella mia vita gli ultimi giorni prima della maturità. Gli serviva una valletta per una trasmissione di un paio di mesi. La tv faceva schifo a tutti, si stava in piazza. Mi proposero un provino e io subodorai la possibilità di una paghetta. Eravamo cinque, scelsero la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli, stupenda, la più sviluppata di tutte noi. Rifiutò perché aveva contratti pubblicitari e l’avrebbero pagata troppo poco. Ritornai in gioco io: 10 mila lire al mese per tre ore di lavoro alla settimana. Mia sorella e le sue amiche mi compativano, ero la stupidina che si truccava. Quelle che restavano incinte, però, di solito portavano la gonna blu sotto al ginocchio. Invece gli uomini che volevano fare la rivoluzione non si facevano tanti problemi per il mio trucco! Lo capivo quando andavo a Lotta Continua, da mia sorella, o al Male e a Frigidaire, dal suo compagno, Vincenzo Sparagna. Un giorno, in redazione, vedo un ragazzo bellissimo appoggiato a una parete. Per la prima volta un colpo di fulmine. Per fortuna, non mi capitava mai! Si avvicina: “Andrea Pazienza”, capisce che mi piace, parliamo, mi porta via. Ci rincorre Sparagna: “Fermi lì, riporta indietro mia cognata e sparisci!”».

Va bene, ma lei si presentò nella tv democristiana con la minigonna. Com’è stato possibile?

«“Hot-pence, hot-pence”, chiedeva Mike: “Come le ragazze americane”. Me le dovette cucire mia nonna, di velluto nero: in Italia non esistevano. Ebbero un successo strepitoso, pacchi di lettere di ragazzine che scrivevano: “Finalmente papà mi permette di portare la minigonna. Se la mette la Sabina che è una brava ragazza… I vestiti della Rai erano orrendi. Un giorno venne mia mamma per salutare Turchetti, con il quale aveva lavorato 25 anni prima. Mi vide vestita da loro: “Oddio, sembri la principessa della Ciarda!”. Mi portò in Piazza di Spagna e mi comprò un vestitino marrone. Nessuno in Rai fece mai storie. Dissero solo che dovevo essere aggraziata. Tracciarono due segni per terra: “Non muoverti da lì, tieni un piede dietro l’altro”. Sì, sì, pensavo io, aggraziata, ma datemi i soldi che devo uscire con gli amici. Era un gioco, doveva durare pochi mesi e continuò per cinque anni. E dire che era partito male».

(Nella foto Sabina Ciuffini)