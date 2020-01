Ascolti TV sabato 4 gennaio: vince Raiuno con le Meraviglie di Alberto Angela

Torna Alberto Angela e conquista Raiuno. Le sue Meraviglie, uno strepitoso viaggio nelle bellezze d’Italia, hanno raggiunto il 23% di share con 4,6 milioni di spettatori: un ottimo esordio per il divulgatore che dal prossimo sabato dovrà vedersela con il ritorno di Maria De Filippi e della sua C’è posta per te. Canale 5 si è difesa ieri schierando 55 passi nel sole con Albano, fermato all’11,4% di share e 2 milioni di spettatori.

Nella scia dei film degli anni ’80 che Italia 1 sta programmando in queste feste natalizie, Ritorno al futuro parte II ha ottenuto un buon 7,9% di share con 1,5 milioni di spettatori, seguito dal telefilm dei Raidue Fbi al 6,5% di share con 1,4 milioni di spettatori. Anche Raitre ha scelto un film, puntando su Antonio Albanese e il suo Tutto Tutto Niente Niente che ha conquistato il 4,8% di share con 1 milione di spettatori. Su Rete4 The Landlord non è andato oltre il 3,7% di share con 764 mila spettatori.

Il film di La7 Assassinio sul palcoscenico, con il 2,1% di share e 461 mila spettatori ha ottenuto meno del film di Iris Out of time che ha raggiunto il 2,5% di share con 557 mila spettatori.

In seconda serata buono anche il risultato di Pierluigi Diaco, tornato con Io e Te di notte su Raiuno: 9,4% di share e 928 mila spettatori. Ottimo anche il risultato de I Soliti Ignoti che ieri su Raiuno in access ha ottenuto il 26,1% di share e 5,9 milioni di spettatori.

