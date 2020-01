Stasera in Tv: cosa vedere sabato 4 gennaio 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 4 gennaio 2020

RAI

Rai 1 – Meraviglie, la prima puntata prende le mosse da Capri, un’isola dove si sono intrecciati i miti greci e la storia romana. Entreremo a Villa Jovis, scelta da Tiberio come centro di comando dell’Impero Romano, e dentro Villa Lysis, scenario di un amore tragico. Poi saremo al Palazzo Reale di Torino, il luogo dove si sono svolti incontri e sono state prese decisioni che hanno scandito la storia dell’Unità d’Italia. Attraversare le sue immense, magnifiche e sfarzose sale è come fare un viaggio nel passato, nei cinque secoli di storia che qui sono andati in scena. L’ultima tappa è a Roma tra le sue fontane e i suoi acquedotti. Testimoni d’eccezione: Carlo Verdone a Roma, Mario Martone a Capri e Arturo Brachetti a Torino.

Rai 2 – F.B.I., l’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere…

Rai 3 – Tutto tutto niente niente, le storie incrociate di Cetto Laqualunque, Rodolfo Villaretto e Frengo Stoppato accomunate dallo squallido sostrato della politica populista.

Rai Movie – Una notte al museo 2, imprenditore di successo, l’ex guardiano notturno di “Una notte al museo” deve intervenire per evitare che alcune statue divenute sue amiche vengano trasferite in un Museo di Washington.

MEDIASET

Rete 4 – The Landlord, inquietante thriller con T. McGinley e M. McCook. Una giovane donna e’ spiata da un uomo disposto a tutto pur di colmare il vuoto lasciato dalla figlia scomparsa.

Canale 5 – 55 passi nel sole, due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e tanti ospiti.

Italia 1 – Ritorno al futuro 2, secondo capitolo della fortunata trilogia con Michael J. Fox. Doc Brown e Marty McFly devono viaggiare nel futuro, nel 2015, per correggere gli avvenimenti.

Premium Cinema – Pelè, il film racconta l’incredibile storia del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958 e diventando poi il piu’ grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. Nato in poverta’, affrontando un’infanzia difficile, Pele’ ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza.

Iris – Out of Time, Matt, comandante di polizia, indaga su un duplice omicidio. Tutti gli indizi che emergono, portano a lui come principale sospettato.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Assassinio sul palcoscenico, film di George Pollock (UK 1964) con Margaret Rutherford, Charles Tingwell, Ron Moody, Andrew Cruickshank, Megs Jenkins. Un misterioso assassino uccide uno alla volta i componenti di una compagnia teatrale. Miss Marple si fa scritturare.

Tv8 – Natale fuori città, Claire prende in carico le sorti di una piccola libreria per risollevarne gli affari e instaura un rapporto di odio-amore con il proprietario.

Nove – Uno sguardo dal cielo, a New York il sacerdote metodista Henry Biggs, dopo aver sempre svolto con passione il proprio lavoro, attraversa un momento di crisi in cui pensa di non essere più in grado di andare incontro ai problemi che gli pongono la sua comunità e la sua famiglia, la moglie Julia, il figlio piccolo, la madre di lei. Ma all’improvviso arriva Dudley, un angelo di colore, che si stabilisce in casa sua annunciandogli di volerlo aiutare a superare le sue difficoltà: la sua missione però non sarà così semplice…

Sky Cinema 1 – Slevin, uno sprovveduto e sfortunato ragazzo di nome Slevin Kelevra, imperturbabile perché affetto da atarassia, dopo aver perso in un colpo solo il lavoro, la fidanzata e il portafoglio è a New York ospite del suo amico Nick. In città scoppia una vera e propria guerra per il controllo del territorio tra due gang rivali, quella guidata dal Rabbino e quella che fa capo al Boss. Slevin finisce sotto la sorveglianza del detective Brikowski e si rivelerà però meno ingenuo del previsto…

Fox – The Big bang Theory, le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari degli ultimi anni.

