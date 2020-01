Ascolti tv 2 gennaio digital e pay: Masterchef risale al 3,5% con Massari e due eliminazioni

Sulla pay Masterchef rimonta con la puntata che ha eliminato Alessandro e Maria Assunta e con Iginio Massari ospite. Tra le native digitali free in prime time: Su Tv8 Un Natale da Cenerentola 663mila con il 2,8%. Su La5 Miracoli a Natale 524mila con il 2,1%. Su Nove Ci Vediamo Domani 523mila con il 2,2%.

Sulla pay Masterchef riguadagna 7 decimali di share

Crescita più che fisiologica per la terza puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri – giovedì 2 gennaio 2020 – dalle 21.15 circa. Il talent culinario – che ieri ha eliminato Alessandro e Maria Assunta – ha riscosso 819 mila spettatori con il 3,5% di share (sette giorni prima a 575mila spettatori ed il 2,8% di share), facendo anche meglio della puntata di esordio (724mila spettatori con il 3,47%). In particolare l’appuntamento di ieri ha avuto 837mila spettatori con il 3,3%, nel primo episodio e 803mila spettatori con il 3,8% nel secondo episodio; nel complesso considerando repliche e canale +1 il risultato complessivo è stato di 973mila spettatori con il 3,52%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Vince Tv8 davanti a La5

Su Tv8 Un Natale da Cenerentola ha riscosso 663mila spettatori con il 2,8%. Su La5 Miracoli a Natale ha conquistato 524mila spettatori con il 2,1%. Su Nove Ci Vediamo Domani ha raccolto 523mila spettatori con il 2,2%. Su Iris Gran Torino ha conseguito 463mila spettatori con l’1,9%. Su Rai Movie Padrie figlie ha totalizzato 435mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Charlie’s Angels ha avuto 425mila spettatori con l’1,8%. Su Top Crime Il commissario Claudius Zorn ha convinto 313mila spettatori con l’1,3%. Su 20 Asterix alle Olimpiadi ha attratto 294mila spettatori con l’1,3%. Su Rai Premium Danza con Me ha ottenuto 282mila spettatori con l’1,2%. Su Real Time Rivelo a 212mila spettatori e lo 0,8%. Su La7d Grey’s Anatomy a 119 mila e 0,5%. Su RaiStoria Il diario segreto di Marco Polo a 109mila e 0,4%.

In access

Su Tv8 4 Ristoranti a 532mila e 2,1%. Su Nove Deal with it 423mila spettatori con l’1,7%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 414mila e 1,9%.

Nel pomeriggio

Su TV8 Un Volo a Natale a 435mila spettatori e il 3,6%. Vite da Copertina 251mila spettatori con l’1,8%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Masterchef)