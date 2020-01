Ascolti tv analisi 2 gennaio: Mary Poppins contiene Hunziker. Pozzetto più cult di Cruise

In access I Soliti Ignoti a 7,2 milioni alle 21.25. Subito dopo Striscia la Notizia a 5,5 milioni circa. In prima serata in testa Rai1 con Mary Poppins fino alle 23.40. All Together Now oltre il 25% aggiudicando la vittoria a Sonia Mosca. Dietro le ammiraglie, Rete 4 terza con Il Ragazzo di campagna fino alle 23.00, poi è andato forte il finale di Top Gun

Julie Andrews batte di misura All Together Now e Il Ragazzo di campagna fa lo stesso con Top Gun.

Anche stavolta Mary Poppins è andata forte, ma la sua magica scopa però non ha spiccato il volo. La sempre sorprendente storia Disney ieri su Rai1, in effetti, ha perso il confronto indiretto con Cenerentola in versione Kenneth Branagh, ma ha vinto quello più caldo e decisivo con Michelle Hunziker e J-Ax (per ascolti e anche nel periodo in sovrapposizione). Su Rai1 giovedì scorso Cenerentola in salsa inglese trasmessa su Rai1 aveva fatto (4,3 milioni di spettatori e 20,3%) travolgendo la semifinale di All Together Now (calato a quota 2,143 milioni e 12%).

Giovedì 2 gennaio le cose sono andate un po’ diversamente: su Rai1 il film con Julie Andrews ha ottenuto 3,559 milioni di spettatori e il 16,2% concludendosi intorno a mezzanotte; su Canale 5 la finale dello show arrisa a Sonia Mosca ha avuto 2,851 milioni di spettatori e il 16,4% tra le 21.42 e le 25.15, ma raggiungendo e sorpassando l’ultima mezzora circa del film dell’ammiraglia pubblica.

Gara tra miti vintage

Terzo in graduatoria è stato il film vintage di Rete4, brillante nonostante l’abbondante cine concorrenza: Il ragazzo di campagna con 1,488 milioni di spettatori e il 6,3% di share, ha battuto di strettissima misura la pellicola di Italia 1 (Top Gun a 1,443 milioni di spettatori e il 6,4% di share), la sofisticata pellicola di Rai3 (Vita di Pi, a 1,3 milioni di spettatori e 5,5% di share), nonché la proposta rosa di Rai2 (Australia a 1,1 milioni e il 5,2%). In coda Il ponte sul fiume Kwai su La7 ha avuto 515mila spettatori e il 2,5 di share, battuto da molti dei film delle native digitali free.

Un ottimo risultato, inoltre, l’ha fatto la pay tv. La nuova puntata di Mastechef 9, che ieri ha eliminato Maria Assunta, ha raccolto 973 mila spettatori ed il 3,5% di share su SkyUno, in sensibile crescita rispetto ai due episodi precedenti.

Curva: dopo Amadeus intervallo in vetta per Greggio, quindi al comando il film di Rai1 e infine Al Together Now

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Amadeus in versione I Soliti Ignoti faccia un picco da 7,2 milioni circa e 27,9% alle 21.25. Subito dopo Striscia la Notizia, allungandosi e correndo per qualche minuto senza concorrenza diretta, ha raggiunto 5,5 milioni circa alle 21.32.

In prima serata è partita in testa Rai1, con Mary Poppins leader sostanziale fino alle 23.40. All Together Now è passato decisamente in testa dopo la fine del film, alle 24.00, superando il 25% di share prima dell’una di notte (sempre sotto il 15% di share nella semifinale) e sfiorando il 30% aggiudicando la vittoria a Sonia Mosca.

Dietro le ammiraglie, Rete 4 è rimasta terza con Renato Pozzetto fino alle 23.00, poi è andato forte il finale di Tom Cruise e, infine, quello di Vita di Pi.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Il ragazzo di campagna)