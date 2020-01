Ascolti Tv 2 gennaio vince Mary Poppins con il 16,17%

Seguono All Together Now con il 16,41% e Il ragazzo di campagna con il 6,31% negli ascolti tv

Su Rai1 Mary Poppins ha raggiunto il 16,17% e 3,56 milioni di spettatori, Rai2 con Australia al 5,15%, su Rai3 Vita di Pi al 5,53%, su Canale5 All Together Now al 16,41% e 2,85 milioni, su Italia1 Top Gun al 6,35%, su Rete4 Il Ragazzo di Campagna al 6,31%, su La7 Il ponte sul fiume Kwai al 2,49%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 26,30% e 5,38 milioni di contatti, N.C.I.S. su Rai2 4,96%, Blob su Rai3 5,15%, Conto alla rovescia su Canale5 al 16,51% e 3,28 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto mag al 4,37%, Tempesta d’amore su Rete4 al 4,17%, Little Murders su La7 all’1,28%.

Ascolti Tv Access prime time

Soliti Ignoti su Rai1 al 22,55% e 5,73 milioni di contatti, Tg2 Post su Rai2 4,05%, Un posto al sole su Rai3 al 6,95%, Striscia la Notizia su Canale5 al 16,88% e 4,29 milioni, Il segreto del mio… su Italia1 al 4,17%, Stasera Italia su Rete4 al 4,82%, Otto e mezzo su La7 al 5,54%.

Ascolti Tv Seconda serata

Una stella per il ballo su Rai1 al 7,40%, Le stelle di Capri su Rai2 al 2,03%, Tutta salute su Rai3 al 3,29%, Ufficiale e gentiluomo su Italia1 al 7,16%, Missione eroica: I pompieri 2 su Rete4 al 4,01%.

