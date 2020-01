Bake Off Italia – All stars battle: i migliori pasticceri di tutte le stagioni si sfidano con la conduzione di Flavio Montrucchio

Bake Off Italia – All stars battle è prodotto da Banijay Italia, Radio Italia è la radio partner del programma

Da venerdì 3 gennaio in prima serata su Real Time appuntamento con Bake Off Italia – All stars battle. Dal programma più seguito di sempre del canale, arriva lo speciale che tutti i bakeoffers attendevano: i migliori pasticceri amatoriali delle stagioni passate si sfideranno a colpi di dolci per vincere il titolo di Migliore tra i Migliori.

Conduce Flavio Montrucchio

Sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), si riaccendono i forni e ci si prepara alla sfida delle sfide con un nuovo padrone di casa, Flavio Montrucchio, volto noto di Real Time, pronto a partire anche con la nuova avventura di Primo Appuntamento (dal 7 gennaio in prima serata sul canale 31 del gruppo Discovey).

Tre squadre di ex concorrenti, che si sono meritati una seconda possibilità, avranno 3 capitani d’eccezione, Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara: per la prima volta scenderanno in campo. In ogni puntata dovranno affrontare 3 nuove prove: la prova rush, una corsa contro il tempo nella preparazione di un dolce; la prova wow, dove dovranno rispettare la parola d’ordine, “stupire”; la prova extreme, l’ultima chance per salvarsi. Nell’ultima puntata i concorrenti rimasti si affronteranno uno contro l’altro: solo uno di loro alzerà il trofeo di Bake Off Italia – All Stars Battle.

I concorrenti

12 pasticceri per una gara inedita e ricca di ospiti: nel tendone arriveranno i ballerini di Amici, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, il cake designer Marco Failla, l’hair stylist Federico Fashion Style, la pasticcera Melissa Forti, lo chef Misha Sukyas, il nutrizionista Marco Bianchi, lo chef Simone Rugiati e l’associazione degli Alpini di Arcore.

Su Dplay.com, il servizio OTT di Discovery Italia, sarà possibile rivedere sempre e ovunque, attraverso differenti device e in modalità gratuita on demand, le puntate del programma dopo la messa in onda.

(nella foto Flavio Montrucchio e i concorrenti di Bake Off Italia – All stars battle)