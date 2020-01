Ascolti tv analisi 1 gennaio: Bolle balla sempre bene e Swayze non si dimentica

In access Amadeus a 6,288 milioni alle 21.26. Subito dopo per Danza con me picco a 5,5 milioni con Marracash e Cosmo. Il programma ha quindi sfiorato il 24% prima del finale, superando il 23% con Roberto Benigni, Luca e Paolo e poi il dialogo tra Roberto Bolle e Giampaolo Morelli.

Conferma piena per Danza con me: qualche spettatore in meno ma più share rispetto alle prime due edizioni

Il tema del ballo ha attraversato la serata tv del primo gennaio 2020. Ha stravinto negli ascolti il programma evento di Rai1 ed era abbastanza scontato, visto il grande coinvolgimento di ospiti dello show dell’ammiraglia pubblica e la fragilità della concorrenza. Su Rai Uno Danza con me, con Roberto Bolle protagonista e nel cast Geppi Cucciari e Giampaolo Morelli, Stefano Bollani, Andrea Bocelli, Virginia Raffaele, Luca e Paolo, Nina Zilli, Marracash, Cosmo, Luca Zingaretti, Nicoletta Manni, Roberto Benigni e Matteo Garrone, Svetlana Zakharova, Virna Toppi, Alberto Angela, ha riscosso 4,392 milioni di spettatori ed 21,8% di share (con la presentazione a 4,7 milioni e il 19,9% e la coda del programma a 2,253 milioni e 18,3%). L’anno scorso Bolle aveva avuto 4,450 milioni di spettatori e il 21,3% e due anni fa 4,860 milioni di spettatori con il 21,53%. La trasmissione, in pratica, raccoglie più o meno la stessa percentuale di pubblico ed a variare è più che altro la penetrazione del mezzo nella serata.

Bene anche Patrick Swayze. E I Legnanesi…

Tutte le altre proposte principali sono rimaste sotto il 10% di share: su Canale5 la prima tv del family film Qua la zampa! Ha conseguito 1,983 milioni di spettatori e il 9,6%, venendo quasi raggiunto strada facendo dal titolo vintage su Italia1 (Dirty Dancing a 1,724milioni e 7,8%). Hanno fatto bene, inoltre, su Rete4 I Legnanesi: la commedia La scala è mobile, in avvio dalle 20.30 circa, ha conquistato 1,141 milioni di spettatori e il 5%, facendo molto meglio delle altre offerte: su Rai2 la replica del telefilm 911 ha conquistato 893mila e il 3,9%; su Rai3 la pellicola d’animazione Angry Birds ha raccolto 756mila spettatori e il 3,3%, su La7 il capolavoro di Steven Spielberg, War Horse, di nuovo on air dopo pochi mesi, ha totalizzato 586mila spettatori e il 2,9%.

Il concerto veneziano batte quello viennese, Milly si promuove dopo l’etoile

A cavallo dell’ora di pranzo su Rai1 il Concerto di Capodanno La Fenice 2020 ha raccolto 3,417 milioni di spettatori con il 23,8%. Subito dopo, trasmesso in differita su Rai2, il Concerto di Capodanno Vienna 2020 ha raccolto 2,448 milioni di spettatori con il 16,3%. Tra i fenomeni del day time, al pomeriggio su Tv8 Johnny Stecchino ha conquistato 477mila spettatori con il 3,3%. Mentre in seconda serata si può considerare buona la prova di Milly Carlucci che con Aspettando Il Cantante Mascherato ha superato 1 milione di spettatori con uno share del 10,8% su Rai1.

Il grafico della serata: Amadeus, Bolle, Carlucci in testa…

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Amadeus in versione I Soliti Ignoti faccia un picco da 6,288 milioni e 26,4% di share alle 21.26. Subito dopo Danza con me ha dato il massimo sfiorando quota 5,5 milioni alle 21.50 circa con il 23% di share mentre Marracash e Cosmo cantavano Greta Thunberg. Il programma ha sfiorato il 24% prima del finale alle 23.25, superando il 23% con Roberto Benigni, Luca e Paolo e poi il dialogo tra Bolle e Giampaolo Morelli. In seconda serata è stata al comando la Carlucci.

(Nella foto un momento clou di Danza con me)