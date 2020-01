Ascolti Tv 31 dicembre tutti i dati e analisi: L’anno che verrà 4,3 milioni, Capodanno in musica 2,7, Circo Montecarlo 1,4, Aristogatti 1,1

Su Rai1 ascolti L’anno che verrà 4,387 milioni e 30,6%. Su Canale5 Capodanno in musica 2,776 milioni e 19,4%. Su Rai3 Festival del Circo di Montecarlo 945mila e 5%. Su Rai2 Gli Aristogatti 2,060 milioni e 10,3%. Su Italia1 Ghostbusters 769mila e 4,9%. Su La7 Un povero ricco 369mila e 2,2%. Su Rete4 Harvey 201mila e 1,2%.

Ascolti, conto alla rovescia: terminato il festival circense di Montecarlo, scattano in alto veglioni; il conto alla rovescia di Amadeus ha attratto quasi 7,5 milioni di spettatori ed il 47,3%, quello della Panicucci 4,5 milioni e 29% circa (Canale5+Rete4).

Il contesto: i due show del veglione con Amadeus alla guida su Rai1 da Potenza e Federica Panicucci da Bari su Canale5, il classico circo di Rai3, Walt Disney su Rai2 e gli acchiappafantasmi su Italia1, Pozzetto su La7 e Gary Cooper cult su Rete4

Nella tradizione del fine anno la griglia tv della serata di martedì 31 dicembre. Su Rai1 c’era il veglione da Potenza affidato ad Amadeus e Canale 5 rispondeva con Capodanno in musica. Le reti giovani si affrontavano con i family film: su Rai2 c’erano Gli Aristogatti, mentre su Italia1 andava in onda il cult Ghostbusters. Sulla terza rete non mancava all’appello della serata di San Silvestro Il Festival del Circo di Montecarlo, mentre tra Rete 4 (Harvey) e La7 (Un povero ricco) c’era una sfida vintage.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: stravince Amadeus davanti di dieci punti alla Panicucci, dietro le ammiraglie il circo di Montecarlo.

Su Rai1 L’Anno che Verrà ha conquistato 4,772 milioni di spettatori ed il 30,4% di share dalle 20.53 alle 24.56 e poi 2,840 milioni di spettatori ed il 31,8% dalle 24.59 alle 25.59 (l’anno scorso lo show da Matera aveva fatto meglio: 5,552 milioni di spettatori e il 35,1% di share con la prima parte e con la seconda parte 3,054 milioni di spettatori e il 32,9%.

Su Canale 5 Capodanno in Musica ha conquistato 2,777 milioni di spettatori con il 19,4% di share. L’anno scorso la trasmissione del Biscione aveva conseguito 2,425 milioni di spettatori ed il 16,7% di share.

Su Rai3 il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo ha totalizzato 1,418 milioni di spettatori con l’8,6%.

La pellicola Disney di Rai2 batte nettamente quella cult di Italia 1

Su Rai2 Gli Aristogatti ha conquistato 1,157 milioni di spettatori ed il 6,9% di share. Su Italia 1 Ghostbusters – Acchiappafantasmi ha attratto 770.000 spettatori (4.9%).

La pellicola vintage de La7 batte quella di Rete4

Su La7 Un Povero ricco ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Rete4 Harvey totalizza un a.m. di 201.000 spettatori con l’1.2% di share.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Stravince Insinna

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,143 milioni e 19,8% e poi 4,385 milioni ed il 25,6%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,5 milioni e 14,9% dopo la presentazione a 1,8 milioni e 11,6%.

In access Mattarella on air

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato seguito 4,905 milioni di spettatori con il 28,8% su Rai1, da 560mila spettatori ed il 3,3% su Rai2 e da 834mila spettatori ed il 4,9%) su Rai3. La to Biscione, da 514mila spettatori ed il 3% su Rete4 e da 2,514 milioni (14,8%) su Canale5. Su Rete4, inoltre, Stasera Italia ha avuto 823mila spettatori con il 4,9%.

In seconda serata, oltre ai veglioni

Su Rai2 Monsters University ha ottenuto 667mila spettatori con il 4,3%. Su Rai 3 Blob 2019 ha avuto 298mila spettatori e il 2,4%. Su Italia1 Beverly Hills Cop ha conquistato 539mila spettatori con il 5% di share. Inoltre su Rete4 la seconda parte di Capodanno in Musica (in simulcast con Canale 5) ha conquistato ulteriori 255mila spettatori e l’1,7%.

Ascolti, altre reti:

Su Tv8 Cirque du Soleil 323mila e 2%; su Rai Movie Fantozzi contro tutti 212mila e 1,3%.

Ascolti, dinamica: 47% per il conto alla rovescia di Amadeus, 29% per la Panicucci

Il grafico che raduna le curve degli ascolti di tutte le principali generaliste mostra come il veglione di Rai1 faccia il primo picco di ascolti alle 21.50 superando 4,5 milioni, durante il break del programma di Canale 5. La Panicucci è rimasta a 3 milioni fino alle 23.15, con Il Circo della terza rete sulla linea del milione e mezzo. Terminato il festival circense di Montecarlo, si sono accesi i veglioni: il conto alla rovescia di Amadeus ha attratto quasi 7,5 milioni di spettatori, quello di Federica Panicucci 4,5 milioni (Canale5+Rete4).

