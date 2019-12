Stasera in Tv: cosa vedere martedì 31 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di martedì 31 dicembre 2019

Rai

Rai 1 – L’anno che verrà, L’Anno che Verrà, appuntamento in Prime Time giunto ormai alla l7ma edizione è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata. Il programma accompagnerà il pubblico di Rai1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare i l 2019 e festeggiare l’arrivo del 2020.

Rai 2 – Gli Aristogatti, Madame Adelaide, ex cantante lirica, decide di fare testamento e nomina eredi dei suoi ingenti beni i suoi quattro gatti. Mamma Duchessa ed i cuccioli Minou, Bizet e Matisse, però, vengono rapiti dal maggiordomo della donna…

Rai 3 – Festival del Circo di Montecarlo, 43.mo Festival del Circo di Montecarlo – Conduce Melissa Greta Marchetto.

Rai Movie – Fantozzi contro tutti, terzo episodio delle catastrofiche avventure del ragionier Ugo Fantozzi. Alle umiliazioni lavorative, che culminano in una disastrosa gara ciclistica aziendale, si sommano le tristi vicende personali. Tra nottate passate davanti al televisore alla ricerca di qualche film erotico e l’infatuazione della moglie Pina per un rozzo panettiere, l’esistenza del povero Fantozzi è una vera odissea di disavventure e disgrazie.

Mediaset

Rete 4 – Harvey, Harvey è un coniglio che esiste solo nella fantasia di Elwood. La sorella di Elwood lo fa ricoverare in una clinica per malattie mentali.

Canale 5 – Capodanno in musica, Da Piazza della Libertà a Bari, una serata musicale ricca di grandi ospiti. Conduce Federica Panicucci.

Italia 1 – Ghostbusters, cult-movie degli anni’80, con Bill Murray e Dan Aycroyd. Cacciati dall’Università tre amici aprono una società che da’ la caccia ai fantasmi che vivono a New York.

Iris – Casablanca, film cult vincitore di tre premi Oscar: miglior film, regia e sceneggiatura non originale (la pellicola è tratta dall’opera teatrale “Everybody Comes to Rick’s” di Murray Burnett e Joan Alison). “Casablanca” narra la storia dell’espatriato americano Rick Blaine, gestore di un locale a Casablanca, che, durante la Seconda Guerra Mondiale, sacrifica la propria felicità e aiuta la sua vecchia fiamma a mettersi in salvo insieme al marito, eroe della resistenza anti-nazista.

Premium Cinema – Ocean’s 8, sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. La sorella di Danny Ocean, Debbie ha passato cinque anni in carcere a progettare un colpo del secolo degno delle imprese del fratello, ormai dato per morto. Ma per portare a termine il piano, che consiste nel rubare una collana di Cartier del valore di 150 milioni di dollari durante il Gala annuale del Metropolitan Museum, ha bisogno di alleate, tutte donne: una biker, un’esperta di gioielli, una hacker, una borseggiatrice, una stilista di moda e una ricettatrice.

Altre emittenti

La7 – Un povero ricco, Eugenio è un industriale quarantenne ossessionato dall’incubo del crack finanziario; visto che i suoi incubi gli impediscono di essere sereno, ricorre ad uno psicologo, il quale gli consiglia di “allenarsi” a fare il povero, per riuscire ritrovare se stesso e per essere pronto a tutto.

Tv8 – Cirque du Soleil: 0, lo spettacolare show acquatico del Cirque du Soleil con acrobati, performer e nuotatori che mostrano tutte le loro straordinarie abilita’.

Nove – Earthflight – Sorvolando il pianeta, osserviamo il mondo dall’alto, scoprendo le caratteristiche delle meravigliose creature alate che sorvolano il nostro pianeta.

Sky Cinema 1 – Bohemian Rhapsody, tutto ha inizio con un Freddie Mercury che è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori da qualche parte nelle suburb londinese. E’ solo una questione di pazienza, bisogna saper attendere perché Farrokh diventi una star e lui lo sa che è nato per diventarlo. Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May e Roger Taylor a ingaggiarlo con la sua capacità vocale, l’avventura comincia…

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

(Nella foto Bohemian Rhapsody)