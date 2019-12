Oggi in edicola: Disney scarica Sky in Gran Bretagna

Chessidice in viale dell’editoria

Italia Oggi, pagina 18.

Disney ritira le sue produzioni più famose da Sky. Le serie tv Grey’s Anatomy e Scandal, ma anche i personaggi Marvel non saranno più disponibili sulla piattaforma satellitare in Gran Bretagna, perché la casa di Topolino ha ritirato la concessione dei diritti in vista del lancio europeo della sua piattaforma on demand Disney+. Data del debutto: il prossimo 31 marzo. Stessa data prevista anche per l’Italia. Una mossa simile era stata portata avanti da WarnerMedia ai danni di Netflix, interrompendo la messa in onda della serie tv Friends. Nel caso di Disney e Sky, secondo la stampa anglosassone, non è esclusa una contro-proposta da parte della tv satellitare.

(Nell’immagine il logo di Disney+)