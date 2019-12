Stasera in Tv: cosa vedere sabato 28 dicembre 2019

I programmi di prima serata in tv di sabato 28 dicembre 2019

RAI

Rai 1 – La porta dei sogni, dopo l’atteso debutto, Mara Venier a pochi giorni dal Santo Natale torna con la seconda puntata del nuovo grande show che celebra i sogni di persone comuni. AI centro del secondo appuntamento ci saranno nuove ed emozionanti storie tra cui: il coronamento del sogno di ballare in uno dei più famosi musical del mondo; il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti; l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, grazie al proprio talento sportivo. Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro la porta dei sogni, l’elemento identificativo del programma che, anche questa settimana, permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio ad un luogo qualsiasi, lontano nello spazio e nel tempo dove vivere esperienze uniche e realizzare i propri sogni. Ospiti della seconda puntata Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna ed Enrico Brignano

Rai 2 – N.C.I.S., la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo.

Rai 3 – In arte Gianna Nannini, Pino Strabioli incontra la regina indiscussa del rock italiano: Gianna Nannini. A lui la celebre artista si confida, raccontando la sua infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua incredibile carriera. Un’intervista intensa e inedita a una grande star italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese. Tra eventi storici, concerti, canzoni e videoclip, la cantante toscana ascolta anche le interviste ai colleghi, e non solo, che l’hanno sempre amata: da Carmen Consoli a Irene Grandi e Selvaggia Lucarelli.

Rai Movie – Una notte al museo, guardiano notturno al Museo di Scienze Naturali, giovane sognatore scopre che nella notte succedono meraviglie. Nel cast anche Robin Williams, Piefrancesco Favino, Owen Wilson e Mickey Rooney.

MEDIASET

Rete 4 – La giustizia di una madre, la madre e la sorella di un bimbo scomparso si convincono che l’autore del rapimento sia l’ambiguo vicino di casa.

Canale 5 – 55 passi nel sole, due serate speciali per ripercorrere la carriera artistica del cantante di Cellino San Marco con la partecipazione di Romina Power e tanti ospiti.

Italia 1 – Daddy’s Home 2, Dusty e Brad hanno finalmente trovato un equilibrio nella gestione dei figli. Ma per le feste natalizie arrivano i nonni e le vacanze si trasformano in un vero caos.

Premium Cinema – Dunkirk, sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 nel mese di maggio del 1940, i soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall’esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano un’incredibile operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L’impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una “vittoria dentro la disfatta”.

Iris – Firewall, Harrison Ford è uno specialista di sistemi di sicurezza informatici sotto ricatto, per costringerlo a rubare nella banca in cui lavora.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Atlantide Presenta “Lennon il Beatles ribelle”, alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori.

Tv8 – Un Natale inaspettato, in Da giorni Elle Bennett progetta una vera e proprio “reunion” di Natale, per abbracciare tutte le persone che ama, ma il lavoro ci si mette di mezzo. Per ottenere una promozione cui tiene moltissimo, la donna si trova costretta a lavorare il doppio e per giunta in squadra con Max Turner, un vero asso in fatto di pubblicità, ma anche un uomo che in merito a Natale, luci, regali e vacanze ha un’idea molto, molto diversa da quella di Elle. Ma, si sa, gli opposti si attraggono…

Nove – Frozen Planet, raccolta di documentari girati in Artico e Antartide realizzati in condizioni climatiche estreme, sperimentando nuovi metodi per non far congelare gli strumenti. Le riprese si sono concentrate soprattutto sulla vita di pinguini, altri uccelli marini, orsi polari e lupi grigi.

Sky Cinema 1 – A un metro da te, è la storia d’amore tra due anime molto speciali: Stella e Will, affetti entrambi da fibrosi cistica. Stella è costretta a lunghi periodi di degenza ospedaliera, nella speranza di un trapianto di polmoni, ma questo non la scoraggia a restare aggrappata alla vita, curandosi con estrema diligenza e aggiornando il suo vlog perché altri possano seguire il suo esempio. Will, invece, ha una forma di fibrosi cistica grave e non trova un motivo per illudersi di poter vivere, finché non si innamora di Stella…

Fox – The Big bang Theory, le avventure di un gruppo di geniali nerd in una delle serie più popolari degli ultimi anni.

