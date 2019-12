Ascolti tv 26 dicembre digital e pay: Masterchef cala al 2,8%. Boom 20 con Il Signore degli anelli

Sulla pay Masterchef cala

Calo forse più che fisiologico in tv per la seconda puntata della nuova edizione di MasterChef Italia con la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ieri – giovedì 26 dicembre – dalle 21.15. Il talent culinario ha riscosso 575mila spettatori ed il 2,8% di share, mentre all’esordio aveva conquistato 724mila spettatori con il 3,47%. Se si considera il pubblico raggiunto su Sky Uno/+1 e anche on demand, il risultato è stato di 763mila spettatori nel primo episodio e di 699mila nel secondo. Su SkyUno alle 19.34 Stasera Felicità ha avuto 46mila spettatori e lo 0,23%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti. Vince 20 davanti a Tv8

Su 20 Il Signore degli anelli 3 Natale da Hobbit a 549mila spettatori con il 3,5%. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi a 463mila e 2,1%. Su Iris Magic in the moonlight 406mila e 1,8%. Su Rai Movie Il tuo ultimo sguardo a 352mila e 1,6%. Su Nove Michelangelo Vita di un genio ha ottenuto 342mila e 1,7%. Su Rai4 Edward mani di forbice a 308mila e 1,4%. Su Rai Premium Natale a casa Battista 303mila e 1,4%. Su Top Crime Gone 217mila e 1%. Su Rai5 Il barbiere di Siviglia ha ottenuto 149mila e 0,8%. Su Real Time Rivelo 144mila e 0,6%. Su La5 A Cinderella story: once upon a song a 131mila e 0,6%. Su La7d Secretary a 101mila e 0,5%.

In access

Su Tv8 4 Ristoranti a 473mila e 2,15%. Su Nove Deal with it 404mila spettatori con l’1,8%.

Nel preserale

Su Tv8 Cuochi d’Italia a 257mila e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Masterchef)