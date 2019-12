Ascolti tv analisi 26 dicembre: Cenerentola balla sulla Hunziker, i Legnanesi perdono cultori strada facendo

In access I Soliti Ignoti a 6,3 milioni alle 21.29. In prima serata successo crescente di Cenerentola a 5,1 milioni e il 28,1% alle 23.20. La semifinale di All Together Now solo da quel momento in poi è passata in testa, ma rimanendo sempre sotto il 15%. Il film tv de I Legnanesi parte bene ma poi viene sorpassato da Ratatouille e La soffiatrice di vetro.

In coda: Gazzetta Sport Awards battuto da Masterchef e da alcuni film delle native digitali free

Ha vinto nettamente la fiaba di Rai1, e c’era da aspettarselo. Ma non erano scontate proporzioni così ampie della vittoria. Ieri giovedì 26 dicembre su Rai1 Cenerentola in salsa Disney ha superato quota 4,3 milioni di spettatori e quella soglia del 20% che quest’anno hanno oltrepassato pochi prodotti tra quelli trasmessi sulle ammiraglie. Il film firmato Kenneth Branagh ha doppiato la quarta puntata di All Together Now, calato a quota 2,143 milioni e 12% (sette giorni prima aveva ottenuto 2,582 milioni di spettatori e il 14,7%).

Il topo cuoco mette in fila gli altri film

Terzo in graduatoria è stato il film d’animazione di Rai2, brillante nonostante la concorrenza sul target familiare dell’ammiraglia pubblica: Ratatouille con 1,656 milioni di spettatori e il 7,5% di share, ha battuto la pellicola di Rai3 (La soffiatrice di vetro a 1,5 milioni di spettatori e il 6,8% di share), la intelligente ma un po’ sparagnina operazione di Rete 4 (la prima pellicola de I Legnanesi, Non è Natale senza panettone, a 1,236 milioni di spettatori e 5,36% di share dalle 21.25 alle 23.37), nonché l’altro capitolo della The Divergent saga (Allegiant a 844mila e il 4,1%). In coda Gazzetta Sports Awards, con Geppy Cucciari alla conduzione su La7, ha avuto 394mila spettatori e l’1,9% di share, battuto da molti dei film delle native digitali free.

Dopo il picco di Amadeus intervallo con Greggio in vantaggio, quindi crescendo notevole del film di Rai1

Il grafico che raduna le curve delle principali emittenti generaliste mostra come in access Amadeus in versione I Soliti Ignoti faccia un picco da 6,3 milioni alle 21.29. Subito dopo Striscia la Notizia, allungandosi e correndo per qualche minuto senza concorrenza diretta, ha raggiunto 4,5 milioni circa alle 21.35.

In prima serata è partita in testa Rai1, con Cenerentola sempre leader e capace di fare progressivamente crescere sia gli ascolti che lo share, con un finale quasi clamoroso: 5,1 milioni e 28,1% alle 23.20. All Together Now solo in quel momento è passato in testa ma rimanendo sempre sotto il 15% di share anche nella fascia notturna. Non è piaciuta ai tifosi della comicità lumbard la fattura del film de I Legnanesi: Non è Natale senza panettone è stato terzo fino a quasi le 21.50, ma poi è stato superato sia dal film di Rai2 che da quello di Rai3.

(Nella foto un momento di Non è Natale senza panettone)