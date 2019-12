Ascolti Tv 26 dicembre tutti i dati: Cenerentola 4,3 milioni, All Together Now 2,1, Ratatouille 1,6, La soffiatrice di vetro 1,5. Poi il film dei Legnanesi

Su Rai1 ascolti Cenerentola 4,3 mln e 20,1%. Su Canale5 All together now 2,143 mln e 12%. Su Rai2 Ratatouille 1,656 mln e 7,5%. Su Rai3 La soffiatrice di vetro 1,5 mln e 6,8%. Su Rete4 Non è Natale senza panettone 1,115 mln e 6,5%. Su Italia1 Allegiant 844mila e 4,8%. Su SkyUno Masterchef9 575mila e 2,8%.Su La7 Gazzetta Sports Awards 394mila e 1,9%.

Ascolti tv, dinamiche: il disney cult rivisto da Kenneth Branagh cresce strada facendo e supera 5 milioni ed il 28% nel finale. Il film de I Legnanesi parte davanti a Ratatouille ma poi viene sorpassato. Hunziker in testa in nottata

Il contesto: Cenerentola e All Together Now, Masterchef su Sky, il film de I Legnanesi tra i quattro in onda, i premi della Gazzetta dello Sport.

Una griglia televisiva ancora creativa a Natale, con il primo film de I Legnanesi su Rete4 (Non è Natale senza panettone), con Masterchef su SkyUno (il talent culinario ha ottenuto 575mila spettatori e il 2,8%) e Gazzetta Sports Awards su La7 come opzioni originali nel prime time di giovedì 25 dicembre. Su Rai1 c’era Cenerentola e su Canale 5 la nuova puntata di All together now. Le altre pellicole in pista erano: Ratatouille su Rai2, The Divergent Series: Allegiant su Italia 1, mentre su Rai3 c’era La soffiatrice di vetro. Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste (e non) considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: Cenerentola doppia All together now, poi Ratatouille, La soffiatrice di vetro, Non è Natale senza panettone

Su Rai1 la pellicola Cenerentola, con Kenneth Branagh alla regia, e nel cast Stellan Skarsgàrd, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter, ha riscosso 4,329 milioni di spettatori e il 20,14%. In seconda serata Sono Gassmann!, a 844mila e 7,95%.

Su Canale 5 per la quarta puntata di All Together Now, con Michelle Hunziker alla conduzione, J-Ax ed un muro di esperti e qualche ospite speciale a votare i talenti in gioco, ha ottenuto 2,143 milioni e 12,04% dalle 21.45 fino alle 24.32. Quindi per Tg5 Notte 540mila e 8,1%.

Il film di Rai2 batte per quello di Rai3 e quello dei I Legnanesi

Su Rai2 per il film d’animazione Ratatouille, 1,656 milioni di spettatori e 7,5% di share. Per Il Natale che ho sempre desiderato 1,040 milioni e 8,29%.

Su Rai Tre per il film La soffiatrice di vetro, con Luise Heyer, Maria Ehrich, Franz Dinda, Dirk Borchardt, Robert Gwisdek, 1,5 milioni di spettatori e 6,76%. Quindi per Per amore vostro 243mila e 2,24%.

Su Rete 4 per la prima pellicola de I Legnanesi, Non è Natale senza panettone, 1,236 milioni di spettatori e 5,36% di share dalle 21.25 alle 23.37. Quindi per Vacanze in America 155mila e 3,35%.

Italia 1 sotto un milione, male La7

Su Italia 1 per la pellicola The Divergent Series: Allegiant, con Shailene Woodley, Theo James, 844mila e 4,05% di share; quindi per Fuga nella notte, 443mila e 5,36%.

Su La7 per la serata evento Gazzetta Sports Awards, con Geppy Cucciari alla conduzione, 394mila spettatori e 1,9% di share tra e le 21.18 e le 23.45. Per il film Il mio amico Eric 49mila e 0,63%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Insinna stravince

Su Rai 1 per L’Eredità a 3,087 milioni e 18,24% e poi 4,490 milioni ed il 23,75%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 1,686 milioni e 10,18% e 2,735 milioni e 14,7%. Su Rai3 il Tg3 delle 19.00 a 2,195 milioni e 12,28%; per il Tgr 2,7 milioni e 13,88%. Su Rete 4 per Tempesta d’amore 853mila e 4,24%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 avanti 5 punti

Per il Tg1 4,783 milioni di spettatori ed il 23,18%. Su Canale 5 per il Tg5 3,751 milioni e 18,05% di share. Su La7 TGLa7, 844mila spettatori e 4,1%

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: Amadeus allunga su Greggio

Su Rai1 per I soliti ignoti 5,122 milioni e 22,86% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,6 milioni e 16% di share. Su Rai Due per il Tg2 1,4 milioni e 6,48%, e per LOL, 931mila e 4,34%; su Rai3 per Non ho l’età 1,275 milioni e 6% di share, quindi per Un posto al sole 1,460 milioni e 6,57%. Su Rete 4 per Stasera Italia, 1,080 milioni spettatori e 4,95% di share. Su La7 per Uozzap, 1,739 milioni e 7,23%.

