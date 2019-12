Ascolti Tv 26 dicembre vince Cenerentola con il 20,14%

Seguono All Together Now con il 12,04% e Ratatouille con il 7,50% negli ascolti tv

Su Rai1 Cenerentola ha raggiunto il 20,14% e 4,33 milioni di spettatori, Rai2 con Ratatouille al 7,50%, su Rai3 La soffiatrice di vetro al 6,76%, su Canale5 All Together Now al 12,04% e 2,14 milioni, su Italia1 Allegiant al 4,05%, su Rete4 Non è Natale senza panettone al 5,86%, su La7 Gazzetta dello Sport Awards all’1,89%.

Ascolti Tv Preserale

L’eredità su Rai1 al 23,75% e 4,49 milioni di contatti, Scambiamoci a Natale su Rai2 3,79%, Blob su Rai3 5,47%, Conto alla rovescia su Canale5 al 14,70% e 2,74 milioni di spettatori, su Italia1 Studio Aperto mag al 5,27%, Tempesta d’amore su Rete4 al 4,24%, Il Migliore su La7 all’1,75%.

Ascolti Tv Access prime time

Soliti Ignoti su Rai1 al 22,86% e 5,12 milioni di contatti, LolJ su Rai2 4,34%, Un posto al sole su Rai3 al 6,75%, Striscia la Notizia su Canale5 al 15,99% e 3,60 milioni, C.S.I. su Italia1 al 5,09%, Stasera Italia su Rete4 al 4,81%, Uozzap! su La7 al 2,96%.

Ascolti Tv Seconda serata

Sono Gassman Vittorio, Re della commedia su Rai1 al 7,95%, Stracult live show su Rai2 al %, Per amor vostro su Rai3 al 2,24%, Midnght Special su Italia1 al 5,36%, Vacanze in America su Rete4 al 3,91%.

(Nella foto Cenerentola)