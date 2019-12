Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 27 dicembre 2019

Rai 1 – Abel – Il figlio del vento, tra le alte vette, due aquilotti appena nati lottano nel nido: il primogenito fa precipitare il secondo. A salvare l’aqui lotto caduto è un ragazzo, Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Proprio per questo Lukas tiene nascosta la presenza del rapace mentre lo nutre e cerca di prepararlo alla dura battaglia della vita con l’aiuto di Danzer, un saggio g uardaboschi…

Rai 2 – Saving Mr. Banks, quando promise alle sue figlie che avrebbe realizzato un film tratto dal loro libro preferito “Mary Poppins”, Walt Disney non poteva immaginare che ci sarebbero voluti 20 anni per riuscire a mantenerla…

Rai 3 – Un matrimonio da favola, Daniele sta per sposare la figlia del presidente di una banca di Zurigo presso la quale è impiegato. In vista del gran giorno decide di chiamare i suoi ex compagni di liceo, che non vedeva dai tempi della maturità. L’evento diventa l’occasione per ritrovarsi e fare il punto delle vite di tutti, magari con la speranza di cambiarne qualcuna.

Rai Movie – Il Patriota, Carolina del Sud, 1776. Benjamin, soldato in pensione, vorrebbe non essere invischiato nel conflitto contro la Gran Bretagna. Quando I suoi due figli si arruolano, l’uomo cambia idea.

Rete 4 – #CR4 La repubblica delle donne, torna in prima serata Piero Chiambretti con il suo programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Canale 5 – La Vita è bella, tre premi Oscar per il capolavoro assoluto di Roberto Benigni. Film sospeso tra commedia e dramma, sul tema dell’Olocausto. Musiche del maestro Nicola Piovani.

Italia 1 – Fred Claus, Fred è il fratello di Babbo Natale. Quando si trasferisce al Polo Nord dal fratello, getterà lo scompiglio, mettendo a rischio il Natale.

Premium Cinema – La prima pietra, le vacanze di Natale sono alle porte, la scuola è in fermento per la consueta recita di fine anno. I bambini sono nel cortile che giocano. Ad un certo punto si sente un frastuono: una delle finestre dell’istituito viene infranta da una pietra lanciata per gioco da un alunno. Segue un brontolio, quello del bidello colpito di struscio che rimane lievemente ferito. Chi è stato? La caccia al colpevole ricade su un bambino musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito che vedrà coinvolti proprio tutti.

Iris – Senza tregua, alcune persone scompaiono e non si sa che fine facciano. Chance scopre che qualcuno organizza una caccia umana.

La7 – Tutte le donne della mia vita, Davide (Luca Zingaretti) si trova all’interno di una camera iperbarica, in pericolo di vita a causa di un incidente che non viene subito svelato. Attraverso i ricordi, il protagonista torna a ritroso nel tempo ricostruendo la propria storia personale, ovvero quella di un uomo assai volubile, tanto nelle banali abitudini quotidiane, quanto nei rapporti con le donne, con nessuna delle quali e’ mai riuscita a stabilire una relazione duratura…

Tv8 – MascterChef Italia, lo chef Giorgio Locatelli si unisce a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. I migliori cuochi amatoriali presentano il loro piatto per poter entrare nella cucina di Masterchef.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – From Paris With Love, Charlie Wax è un agente della Cia dai modi spiccioli e poco ortodossi: ai raffinati metodi di intelligence preferisce un caricatore pieno di pallottole e un bazooka. James Reece è un invece agente segreto metodico e ligio alle regole che lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore americano a Parigi. La sua prima missione da spia è quella sgominare un’imponente organizzazione criminale che traffica droga a Parigi e dal quartier generale gli viene inviato come partner proprio Wax…

Fox – MacGyver, Angus “Mac” MacGyver lavora in un’organizzazione governativa statunitense segreta dove egli usa il suo straordinario talento per risolvere i problemi e la sua vasta conoscenza della scienza per salvare vite umane.

