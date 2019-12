Ascolti Tv 25 dicembre tutti i dati: La bella e la bestia 3,5 milioni, Salemme (boom) 2, Il peggior Natale 1,9

Su Rai1 ascolti La bella e la bestia 3,562 milioni e 17,9%. Su Rai2 Una festa esagerata 2,060 milioni e 10,3%. Su Canale5 Il peggior Natale della mia vita 1,920 milioni e 9,6%. Su Rai3 Che storia è la musica 945mila e 5%. Su Italia1 Warm Up & Down 870mila e 4,5%. Su Rete4 Via col vento 865mila e 4,9%. Su Pomi d’ottone e manici di scopa 529mila e 2,5%.

Ascolti, altre reti: su Nove Occhio alla penna 538mila e 2,6%, su SkyCinema Uno e SkyUno 10 giorni senza mamma 333mila e 1,6%

Il contesto: il film cult rivisitato, la commedia live di Salemme, Ruffini, Bosso, Via col vento e Pomi d’ottone e manici di scopa

Qualche novità nonostante tutto in tv anche nella serata di mercoledì 25 dicembre. Su Rai1 c’era la pellicola La bella e la bestia e Canale 5 rispondeva con una replica di Il peggiore Natale delle mia vita. Su Rai2 c’era Salemme il bello… della diretta! – Una festa esagerata, la terza commedia per la tv di Vincenzo Salemme, mentre su Italia1 andava in onda lo show Warm Up & Down. Sulla terza rete c’era la trasmissione di Ezio Bosso, Che storia è la musica e su Rete 4 c’era un altro passaggio di Via col vento. Su La7, infine, dalle 20.30 c’era Pomi d’ottone e manici di scopa.

Ma ecco come Auditel ha messo in fila le principali reti generaliste considerati gli ascolti ottenuti.

La graduatoria per ascolti: il film di Rai1 avanti nettamente, dietro Rai2 boom con la commedia di Salemme, terzo più staccato il film con De Luigi su Canale 5. Gli altri sotto quota 1 milione

Su Rai Uno la pellicola La Bella e la bestia, con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor nel cast, ha riscosso 3,561 milioni di spettatori ed 17,9% di share. E poi per La Bella e la Bestia – Un magico Natale 1,077 milioni di spettatori e 10,34%.

Su Rai2 Salemme il bello… della diretta! – Una festa esagerata, la terza commedia per la tv di Vincenzo Salemme, 2,060 milioni di spettatori e 10,3% di share. Quindi per Sogni e Bisogni 547mila e 6,37%.

Su Canale 5 la pellicola Il peggior Natale della mia vita con Diego Abatantuono, Laura Chiatti, Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Anna Bonaiuto, ha avuto 1,920 milioni e il 9,6%. Quindi per Michael Buble’s Christmas in Hollywood 738mila e 6%.

Su Rai Tre, per Che storia è la musica, con Ezio Bosso impegnato nel racconto musicale, 945mila spettatori e 5%. Quindi per Gatta Cenerentola 144mila spettatori e 2,14%.

Su Italia1 per lo show Up & Down- Una favola normale, con Paolo Ruffini, Juliana Moreira, Teo Mammucari, Alfonso Signorini, 870mila spettatori e 4,5% di share. Quindi Lo schiaccianoci ha registrato 425mila spettatori e 5,7%.

Su Rete 4 per la emissione del cult Via col vento, con Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland, Thomas Mitchell, Leslie Howard, Barbara O’Neil, 865mila e 4,9% di share; quindi per Innammorarsi, 246mila e 4,49%.

Su La7 per Pomi d’ottone e manici di scopa, con Roddy McDowall, Angela Lansbury, John Ericson, Sam Jaffe, David Tomlinson, Reginald Owen, 529mila spettatori e 2,5%. Quindi per 20.000 leghe sotto i mari, 251mila e 1,7%.

Nel preserale questi i risultati degli ascolti. Stravince Insinna

Su Rai 1 per L’Eredità a 2,5 milioni e 17,1% e poi 3,851 milioni ed il 23,1%; su Canale 5 per Conto alla rovescia 2,1 milioni e 12,9% dopo la presentazione a 1,4 milioni e 10,2%.

Alle 20 questi gli ascolti: Tg1 sei punti avanti

Per il Tg1 4,236 milioni di spettatori ed il 22,77%. Su Canale 5 per il Tg5 3,086 milioni e 16,45% di share. Su La7 TGLa7, 747mila spettatori e 4%.

In access prime time questo il bilancio degli ascolti: per Amadeus 6 punti di vantaggio

Su Rai1 per I soliti ignoti 4,492 milioni e 21,8% di share. Su Canale 5 per Striscia la Notizia 3,2 milioni e 15,5% di share.

(In apertura La bella e la bestia, ieri su Rai1)